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OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд
Фото: Utku Ucrak/Anadolu via Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI ведет переговоры с инвестфондом Thrive Capital и другими инвесторами о продаже акций с оценкой всей компании на уровне $500 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их данным, OpenAI изучает вопрос проведения вторичной продажи акций, в рамках которой реализовать бумаги смогут нынешние и бывшие сотрудники разработчика ChatGPT.

Оценка стоимости компании при этом не зафиксирована, а объем сделки будет зависеть от спроса со стороны инвесторов.

Скорее всего, этот объем будет значительно выше, чем в рамках аналогичной сделки, проведенной в конце прошлого года, говорит один из источников. Тогда были проданы бумаги на $1,5 млрд.

При этом OpenAI продолжает привлекать средства в рамках последнего инвестраунда на $40 млрд во главе с японской SoftBank. В его рамках стартап оценили в $300 млрд.

Самой дорогой частной технологической компанией мира в настоящее время является SpaceX, оцененная недавно в $400 млрд.

SoftBank SpaceX ChatGPT Thrive Capital OpenAI США
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