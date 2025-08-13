Поиск

Глава OpenAI Альтман станет сооснователем конкурента Neuralink Илона Маска

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава американской ИИ-компании OpenAI Сэм Альтман станет сооснователем разработчика нейрокомпьютерных интерфейсов Merge Labs, который будет прямым конкурентом Neuralink Илона Маска, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Merge планирует привлечь $250 млн от OpenAI и других инвесторов, однако переговоры пока находятся на ранней стадии. По словам источников FT, венчурное подразделение разработчика ChatGPT предоставит значительную часть капитала, а вся новая компания оценивается в $850 млн.

Сам Альтман инвестировать не будет. Должности, предполагающей участие в повседневной работе компании, у него также не будет.

По словам ряда источников, Альтман будет содействовать запуску проекта вместе с руководителем компании World Алексом Бланией. World занимается разработкой технологий идентификации за счет сканирования сетчатки глаза, Альтман также участвует в этом проекте.

Название Merge происходит от английского термина, который переводится как "слияние" и среди прочего используется в Кремниевой долине для обозначения момента объединения машины с человеком. Альтман в 2017 году допускал, что это может произойти уже в 2025 году.

Нейрокомпьютерные интерфейсы предназначены для обмена информацией между мозгом и компьютером, и компания планирует использовать ИИ в их разработке. В этом году Альтман отмечал, что благодаря технологическому прогрессу в ближайшее время могут появиться нейрокомпьютерные интерфейсы с высокой пропускной способностью.

В январе 2024 года Маск сообщил, что Neuralink провела свою первую операцию по вживлению человеку мозгового имплантата. Разработка его компании позволяет с помощью мышления управлять телефоном или компьютером, а через них - практически любым устройством, сказал тогда миллиардер.

В 2025 году Neuralink привлекла $650 млн при оценке в $9 млрд, в том числе от Sequoia Capital, Thrive Capital и Vy Capital. Альтман инвестировал в Neuralink ранее.

Маск стоял у истоков OpenAI наряду с Альтманом, однако в 2018 году покинул совет директоров ИИ-компании из-за конфликта с ним.

