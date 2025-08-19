Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,7%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник растет на фоне итогов переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования украинского кризиса. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,7%, причем первый превысил 3000 пунктов во главе с бумагами "Юнипро" (+4,2%), АФК "Система" (+3,8%), "НОВАТЭКа" (+3,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3001,87 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1175,81 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 августа, составляет 80,4256 руб. (+40,32 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+3,5%), "Группы компаний ПИК" (+3,2%), "НЛМК" (+3%), "Газпрома" (+2,2%), "АЛРОСА" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +1,1% "префы"), "Т-Технологии" (+2,1%), "Норникеля" (+2%), ПАО "Полюс" (+2%), "Татнефти" (+1,9%), ОК "Русал" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Роснефти" (+1,8%), "ММК" (+1,8%), "ВК" (+1,7%), ВТБ (+1,5%), "Московской биржи" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "ФосАгро" (+1,1%), Сбербанка (+0,7% и +1% "префы").

Группа "МТС" (+1,2%) по итогам II квартала 2025 года получила выручку в 195,4 млрд рублей, что на 14,4% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила компания. OIBDA увеличилась на 11,3% - до 72,7 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": ранее опрошенные аналитики ожидали выручку в 191,12 млрд рублей, OIBDA на уровне 71,12 млрд рублей.

Украинское урегулирование

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на организацию трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать украинский кризис. Президент США выразил надежду, что в течение одной или двух недель удастся понять, можно ли в данный момент разрешить украинский конфликт.

В понедельник Трамп провел встречу с Зеленским в Вашингтоне, далее в переговорах, направленных на урегулирование украинского кризиса, приняли участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп по телефону проинформировал президента России Владимира Путина о переговорах с Зеленским и лидерами ряда европейских стран, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По итогам переговоров Трамп сообщил, что США будут выполнять роль координатора при предоставлении гарантий безопасности Украине, координацией процесса украинского урегулирования занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Также Трамп заявил, что в телефонном разговоре с Путиным началось обсуждение организации его встречи с Зеленским. "В завершение встреч в Белом доме я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече - в месте, которое еще предстоит выбрать - между президентом Путиным и президентом Зеленским", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций РФ в начале недели скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками, отреагировавшими на итоги встречи президентов России и США 15 августа на Аляске. Саммит, несмотря на позитивный настрой и шаги в сторону диалога по Украине, не принес конкретных решений, что заставило участников рынка занять более осторожную позицию и зафиксировать прибыль по ряду бумаг.

Индекс МосБиржи на дневном графике отскочил вниз от сопротивления в районе 3000 пунктов и консолидировался в районе 2950 пунктов, однако на вечерних торгах понедельника подъем возобновился на фоне поступающих заявлений из Белого дома, где проходила встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Ближайшая сильная поддержка для индекса МосБиржи лежит в районе 2850 пунктов, где проходит 200-дневная скользящая средняя, отметил Магомедов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", важным фактором поддержки рынка акций РФ стало заявление Трампа о том, что украинский конфликт может завершиться очень быстро, если Украина откажется от определенных требований, и пока он не видит смысла вводить новые санкции против России.

Рынок акций РФ сейчас находится в состоянии выжидания, а инвесторы внимательно следят за развитием геополитической ситуации. Сочетание факторов, таких как продолжающийся диалог между ключевыми мировыми игроками и перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, могут стать катализаторами для роста. Однако повышенная волатильность сохранится, пока не прояснятся перспективы урегулирования украинского конфликта. При этом сильное падение доходностей облигаций, которые на текущий момент предполагают более сильное снижение ключевой ставки, чем сейчас, может подтолкнуть инвесторов к поиску прибыльных идей на рынке акций, полагают эксперты "Цифра брокер".

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич также полагает, что у рынка акций РФ есть поводы для продолжения роста.

"Результаты переговоров Трампа с представителями Европы и Украины можно оценить как умеренно позитивные, что дает повод для продолжения роста российского рынка акций. Это может позволить индексу МосБиржи на горизонте ближайших недель выйти в район 3150-3200 пунктов, где проходит долгосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов 2021 года. При этом в рамках торгов во вторник целевым диапазоном выступает область 2980-3050 пунктов", - считает Зварич.

Индексы акций в США накануне изменились в пределах 0,1%, участники рынка придерживаются выжидательной позиции в ожидании ключевого события недели - ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле, традиционно организуемого Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу, и участники рынка будут внимательно следить за его высказываниями в надежде получить сигналы о планах регулятора относительно изменения ключевой процентной ставки.

Кроме того, на этой неделе квартальные отчетности опубликует ряд крупных американских компаний, включая ритейлеров Walmart Inc., Home Depot Inc. и Target Corp.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены также корректируются вниз на фоне итогов переговоров Трампа с Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,01 за баррель (-0,9% и +1,1% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $62,82 за баррель (-0,9% и +1% в понедельник).