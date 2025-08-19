Поиск

Shein рассматривает возврат регистрации в Китай для получения разрешения на IPO

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein рассматривает возможность переноса регистрации назад в Китай в надежде, что это поможет убедить Пекин одобрить его план выхода на IPO в Гонконге, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находится в этой стране. Однако с 2021 года штаб-квартира компании располагается в Сингапуре, и она не продает свою продукцию в КНР.

Несмотря на регистрацию в Сингапуре, Shein по-прежнему подпадает под контроль китайских регуляторов. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) требует от всех компаний с существенными связями в КНР, даже не зарегистрированных в стране, получать ее одобрение для проведения IPO где бы то ни было.

Отсутствие разрешения CSRC стало главной причиной того, что Shein отказалась от планов получения листинга в Лондоне, переключив внимание на Гонконг, отмечает агентство. В июле сообщалось, что компания подала конфиденциальную заявку на размещение акций в Гонконге.

По словам источников, Shein обсуждала с юристами возможность создания материнской компании в материковом Китае.

Такой шаг, который юристы считают "необычным, но возможным", мог бы помочь Shein получить разрешение китайских властей на проведение IPO, поскольку налоги с прибыли компании будут уплачиваться в КНР.

Кроме того, релокация Shein обеспечила бы Пекину больше доступа к крупным объемам пользовательских данных Shein, отмечают источники.

