Поиск

Французский регулятор оштрафовал Shein на 40 млн евро за фейковые скидки

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Французский антимонопольный регулятор оштрафовал азиатскую платформу электронной коммерции Shein на 40 млн евро за недобросовестные деловые практики, сообщает Reuters.

Ведомство, отвечающее в том числе и за защиту прав потребителей, заявило, что Infinite Style E-Commerce Co Ltd. (ISEL), ведущая операции под брендом Shein, вводила покупателей в заблуждение относительно размера скидок.

Регулятор, который вел расследование в течение года, отметил в числе нарушений фейковые скидки, то есть создание иллюзии выгодных покупок за счет указания завышенной "старой цены" в новых предложениях.

Анализ предложений о скидках Shein за период с 1 октября 2022 года по 31 августа 2023 года показал, что в 57% случаях цена товара не была снижена по сравнению с первоначальной, а в 11% случаев фактически была выше ее.

ISEL заявила, что французский регулятор уведомил ее о выявленных нарушениях в марте прошлого года, и она скорректировала свои практики в течение двух месяцев.

"Это означает, что все выявленные проблемы были устранены более года назад", - говорится в сообщении компании.

В мае текущего года Еврокомиссия заявила, что методы продаж Shein нарушают законодательство Евросоюза, и компания может столкнуться со штрафами.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. Однако теперь штаб-квартира Shein располагается в Сингапуре, и компания не продает свою продукцию в Китае.

Франция Shein
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Швеция поставит на Украину вооружение на $160 млн

Обнаружен третий межзвездный объект в Солнечной системе

Литва впервые лишила россиянина ВНЖ за частые поездки в Россию и Белоруссию

Армянский парламент одобрил в окончательном чтении национализацию "Электрических сетей"

Власти Китая опровергли намерения создавать военные базы в Тихом океане

В Кремле продолжают наблюдать за приостановкой поставок оружия США Украине

В Киеве считают, что США полностью остановили военную помощь

Нефть Brent подешевела до $68,56 за баррель после роста накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 3 июля

Фондовые индексы США преимущественно выросли в среду

Фондовые индексы США преимущественно выросли в среду
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6654 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });