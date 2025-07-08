Онлайн-ритейлер Shein подал заявку на IPO в Гонконге

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein направил конфиденциальную заявку на первичное размещение акций (IPO) в Гонконге в попытке ускорить листинг в Лондоне, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, проспект был направлен Гонконгской фондовой бирже (HKEx) на прошлой неделе. Также компания планирует получить одобрение от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC).

Конфиденциальная заявка позволяет компаниям проходить процесс проверки регулирующими органами без публичного раскрытия информации и дольше сохранять в тайне важную операционную и финансовую информацию. Документы останутся нераскрытыми до тех пор, пока компания не пройдет слушания на HKEx.

Shein подала документы на IPO в Лондоне примерно полтора года назад, однако все еще не получила окончательного одобрения Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA). Основное разногласие связано с формулировками при описании бизнеса в Синьцзяне, где власти КНР обвиняются в нарушениях прав уйгурского населения. FCA одобрило проспект листинга в апреле, но CSRC его отклонила, потребовав смягчить формулировки.

Shein, оцененная в $66 млрд в 2023 году, надеется, что подача заявки на IPO в Гонконге заставит FCA пойти на компромисс, говорят источники FT. Листинг может стать крупнейшим за последние годы в Лондоне, где объем привлеченных через размещения средств упал до минимума за 30 лет.

Shein была основана в Китае в 2008 году, однако теперь штаб-квартира компании располагается в Сингапуре, и она не продает свою продукцию в Китае. Shein предлагает недорогую одежду, такую как платья за $5 и джинсы за $10, примерно в 150 странах. Выручка компании в 2024 году достигла $38 млрд, увеличившись на 19%.