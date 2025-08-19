Поиск

Xiaomi увеличила квартальную чистую прибыль в 2,3 раза

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники и электромобилей Xiaomi увеличил чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 2,3 раза, при этом скорректированный показатель и выручка достигли рекордных максимумов.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 11,87 млрд юаней ($1,65 млрд) против 5,07 млрд юаней годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов подскочила в 1,8 раза, до 10,8 млрд юаней.

Квартальная выручка Xiaomi выросла на 30,5%, до 116 млрд юаней.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 9,04 млрд юаней при выручке в 88,89 млрд юаней. Консенсус-прогноз опрошенных LSEG экспертов для скорректированной прибыли составлял 10,1 млрд юаней.

Выручка Xiaomi от продажи смартфонов во втором квартале снизилась на 2,1%, до 45,5 млрд юаней. Компания в апреле-июне продала в общей сложности 42,4 млн смартфонов - на 0,6% больше, чем годом ранее. По данным аналитической компании Canalys, доля Xiaomi на рынке смартфонов материкового Китая составляет 14,7%.

Доход компании в сегменте интернета вещей (IoT) и бытовой электроники вырос на 44,7%, до рекордных 38,7 млрд юаней, выручка от интернет-услуг увеличилась на 10%, до 9,1 млрд юаней.

Выручка в сегменте электромобилей и других передовых технологий подскочила в 3,3 раза, до 21,3 млрд юаней. Поставки автомобилей Xiaomi SU7 Series во втором квартале выросли до рекордных 81,302 тыс. единиц (27,307 тыс. машин годом ранее) благодаря расширению производственных мощностей.

Акции Xiaomi подешевели на 1,2% по итогам торгов во вторник. Отчетность была опубликована после закрытия рынка в Гонконге. С начала текущего года капитализация компании выросла на 52%.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки, тестеры воды и электромобили. Продукция представляется в более чем 100 стран.

