Xiaomi открыла предзаказ на новые электрические внедорожники

Кроме того, компания представила свои первые ИИ-очки

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Китайская Xiaomi открыла предзаказ на свои электровнедорожники YU7, пишет Financial Times.

Только за первый час компания получила более 289 тыс. предзаказов на новую модель, говорится в ее сообщении. По прогнозам аналитика Citi Джеффа Чуна, ежемесячные продажи автомобиля составят 60-80 тыс. единиц.

Цена YU7 составляет 253,5 тыс. юаней ($35,37 тыс.), что делает его прямым конкурентом Model Y от Tesla, отмечает газета.

Новый внедорожник доступен в трех конфигурациях и девяти цветах, сообщает "Синьхуа". Запас хода в базовой конфигурации составляет 835 км.

Кроме того, Xiaomi представила свои первые ИИ-очки. Встроенный в них "умный" помощник поддерживает функции фотографирования, съемки видео, может отвечать на вопросы в режиме реального времени и переводить с десяти языков. Очки также могут использоваться для бесконтактной оплаты через визуальное сканирование.

Базовая модель очков стоит 1 999 юаней.

Компания также представила новые складные смартфоны, устройства "умного" дома и пообещала в ближайшие пять лет инвестировать 200 млрд юаней в НИОКР в сфере своих основных технологий.

Акции Xiaomi подорожали на 3,6% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. При этом в ходе сессии их котировки прибавляли 8% и достигали исторического максимума.