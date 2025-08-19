Монголия рассчитывает на 50% снизить расходы на импорт топлива после запуска первого НПЗ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти Монголии планируют направлять на инвестиции в социально-экономические сферы средства, которые могут быть сэкономлены на импорте нефтепродуктов из-за рубежа после ввода в эксплуатацию первого в республике нефтеперерабатывающего завода, сообщает государственное информагентство "Монцамэ".

По его данным, ход выполнения проекта оценил глава монгольского Минпрома Гонгорын Дамдинням. В настоящее время ведется реализация второго и третьего этапов (возведение инфраструктурных объектов), строительство нефтепровода завершено на 86,4%.

"Главная цель проекта - снизить 100%-ю зависимость страны от внешних рынков и укрепить экономический иммунитет. По оценкам, в прошлом году на закупку топлива было потрачено $1,8 млрд. Если 50% этого валютного потока удастся удержать внутри страны, появится возможность инвестировать в другие сферы, что позволит стабилизировать инфляцию и обменный курс", - говорится в сообщении.

Первый монгольский НПЗ

Монголия реализует проект по строительству первого в стране НПЗ мощностью 1,5 млн тонн нефтепродуктов в год в юго-восточном Алтанширээ с 2018 года. Стоимость завода оценивается в сумму порядка $2 млрд (по последним данным). Средства на проект были выделены Экспортно-импортным банком Индии. Генподрядчиком строительства также выступает индийская Engineers India Ltd.

Ввод НПЗ в эксплуатацию позволит выпускать более 300 тысяч тонн бензина и 800 тысяч тонн дизтоплива в год, что обеспечит 55% внутреннего потребления нефтепродуктов в Монголии. Планируется, что завод будет запущен в 2028 году.

В конце февраля текущего года власти предложили китайской нефтехимической корпорации Sinopec (одна из крупнейших корпораций КНР по объемам добычи нефти и газа) провести новые геологоразведочные работы на открытых нефтяных месторождениях в Монголии с целью увеличения запасов для будущей эксплуатации.

Sinopec с 2001 года занимается добычей нефти на месторождении Зуунбаян на юге страны, неподалеку от каменноугольного месторождения Таван-Толгой. По данным Минпрома, с начала реализации проекта и к концу 2024 года на месторождении было добыто и экспортировано 1 млн тонн нефти. Доходы от реализации проекта, которые поступили в госбюджет, составили $184 млн.