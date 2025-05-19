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Монголия намерена сделать из пустыни Гоби диверсифицированный промрегион

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти Монголии намерены реализовать в аймаках (областях страны - ИФ), расположенных на территории пустыни Гоби, несколько десятков проектов в различных сферах, чтобы превратить пустынный регион в новый промышленный центр и субрегион с "зеленой" энергетикой, сообщает сайт правительства.

Премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ при участии членов правительства провел заседание Гобийского регионального совета, посвященное вопросам соединения пустынного региона с погранпереходами с Китаем и интеграции с другими регионами страны с учетом их инфраструктурной и экономической значимости.

В рамках развития Гоби в аймаках Говь-Сумбэр, Умнеговь, Дундговь и Дорноговь на территории пустыни планируется реализовать ряд инфраструктурных проектов за счет государственных и муниципальных бюджетов. Среди них, в частности, создание лабораторий на погранпереходах для проверки товаров и продуктов питания при импорте без необходимости въезда в Улан-Батор, ремонт и модернизация автомагистрали Улан-Батор - Замын-Ууд (граница с КНР), проекты в области возобновляемых источников энергии, озеленение пустыни и сокращение пыльных бурь.

"Предполагается, что поддержка социально-экономического развития региона, инфраструктуры, тяжелой и легкой промышленности позволит производить из добываемых в регионе коксующегося угля, плавикового шпата и другого сырья конечную продукцию, удовлетворять внутренние потребности, а затем экспортировать ее, увеличивая выгоду для региональной экономики и превращая регион в диверсифицированный промышленный регион и субрегион "зеленой" энергетики", - говорится в сообщении.

В настоящее время в монгольской Гоби сосредоточена, в частности, добыча угля, меди, золота, нефти и других полезных ископаемых. На территории пустыни находится угольное месторождение Таван-Толгой и золотомедное месторождение Ою-Толгой - одно из крупнейших в мире.

Монголия Гоби Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
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