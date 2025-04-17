Монголия и РФ договорились о бесперебойных поставках авиатоплива в республику

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Великий государственный хурал (парламент) Монголии одобрил проект соглашения с РФ о бесперебойных поставках авиационного топлива в Монголию, сообщается на сайте парламента.

По данным парламента, расход топлива на самолетах в стране стремительно вырос за последние годы, с 27,9 тыс. тонн в 2021 году до 70 тыс. тонн в 2024 году. Рост напрямую связан с увеличением объемов воздушных перевозок - по итогам 2024 года количество пассажирских рейсов составило 91,8 тыс., что на 44,6% больше, чем в 2023 году. Грузовые перевозки выросли на 21%.

Власти ожидают дальнейшего роста данных показателей, в связи с чем намерены обеспечить закупки топлива по максимально низкой рыночной цене, что позволит не только сохранить стабильное обеспечение спроса, но и окажет влияние на цены на авиабилеты.

В настоящее время 100% всего авиационного топлива Монголия импортирует из России. В правительстве считают, что эта тенденция не должна меняться, поскольку покупать у Китая невыгодно в связи с высокими транспортными издержками.

"В перспективе в связи с ценой на нефть на мировом рынке и ситуацией на внутреннем рынке российских нефтепродуктов правительство России может принять решение о введении ограничений на экспорт и повышении налогов, что может повлиять на поставки нефтепродуктов в нашу страну, в том числе на поставки авиатоплива, и может привести к дефициту", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в парламенте, соглашение между правительствами двух стран позволит обеспечить стабильность снабжения Монголии авиационным топливом, продолжить бесперебойные поставки в международный аэропорт Чингисхан, а также обеспечить стабильное снабжение авиапредприятий топливом, соответствующим международным стандартам.

Соглашение вступит в силу после того, как монгольская сторона выполнит все необходимые внутригосударственные процедуры.