Поиск

Монголия и РФ договорились о бесперебойных поставках авиатоплива в республику

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Великий государственный хурал (парламент) Монголии одобрил проект соглашения с РФ о бесперебойных поставках авиационного топлива в Монголию, сообщается на сайте парламента.

По данным парламента, расход топлива на самолетах в стране стремительно вырос за последние годы, с 27,9 тыс. тонн в 2021 году до 70 тыс. тонн в 2024 году. Рост напрямую связан с увеличением объемов воздушных перевозок - по итогам 2024 года количество пассажирских рейсов составило 91,8 тыс., что на 44,6% больше, чем в 2023 году. Грузовые перевозки выросли на 21%.

Власти ожидают дальнейшего роста данных показателей, в связи с чем намерены обеспечить закупки топлива по максимально низкой рыночной цене, что позволит не только сохранить стабильное обеспечение спроса, но и окажет влияние на цены на авиабилеты.

В настоящее время 100% всего авиационного топлива Монголия импортирует из России. В правительстве считают, что эта тенденция не должна меняться, поскольку покупать у Китая невыгодно в связи с высокими транспортными издержками.

"В перспективе в связи с ценой на нефть на мировом рынке и ситуацией на внутреннем рынке российских нефтепродуктов правительство России может принять решение о введении ограничений на экспорт и повышении налогов, что может повлиять на поставки нефтепродуктов в нашу страну, в том числе на поставки авиатоплива, и может привести к дефициту", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в парламенте, соглашение между правительствами двух стран позволит обеспечить стабильность снабжения Монголии авиационным топливом, продолжить бесперебойные поставки в международный аэропорт Чингисхан, а также обеспечить стабильное снабжение авиапредприятий топливом, соответствующим международным стандартам.

Соглашение вступит в силу после того, как монгольская сторона выполнит все необходимые внутригосударственные процедуры.

Монголия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Взрыв произошел на заводе по производству ракетных двигателей Northrop Grumman

Сильная магнитная буря завершилась на Земле утром в четверг

Brent подорожала до $66,57 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 17 апреля

Трамп отказал Израилю в американской поддержке планировавшегося удара по Ирану

США нанесли более десяти авиаударов по столице Йемена

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2025 году до менее 2%

Трамп продлил на год запрет принимать связанные с Россией суда в портах США

ЕК хочет ускорить процесс отказа в убежище в ЕС выходцам из "безопасных стран"

Рубио и Уиткофф посетят Париж 16-18 апреля для обсуждения Украины

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе388 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6202 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });