Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду демонстрирует небольшой рост цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала и в ожидании новых геополитических новостей, касающихся вопроса урегулирования военного конфликта вокруг Украины.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,4%, лидируют в росте акции АФК "Система" (+1,2%), "Группы компаний ПИК" (+1,1%) и "Т-Технологии" (+1,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2976,4 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1166,98 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 августа, составляет 80,3466 руб. (-7,9 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Полюс" (+1%), "Северстали" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ВК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Выручка МКПАО "Циан" (+3,8%) во II квартале2025 года составила 3,6 млрд рублей, что на 11% выше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA увеличилась на 3% и составила 864 млн рублей, рентабельность показателя - 24% (это на 2 п.п. ниже, чем во II квартале 2024 года). Выручка "Циан" оказалась аналогичной консенсус-прогнозу "Интерфакса". Скорр. EBITDA и рентабельность оказались выше ожиданий (прогнозный показатель скорр. EBITDA - 844 млн рублей, маржа скорр. EBITDA - 23,4%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" (-1,8%) по МСФО по итогам первого полугодия 2025 года составила 1,888 млрд рублей против 8,776 млрд рублей в аналогичном периоде 2024 года, говорится в отчете компании.

В ЕС уверены, что антироссийские санкции наносят ущерб российской экономике и что надо продолжать оказывать давление на Россию, заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста. По ее словам, пока на Украине продолжаются военные действия, "Европа будет поддерживать свое экономическое давление на Россию".

Представитель ЕК напомнила заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что до тех пор ЕС будет усиливать свои санкции и что ЕК представит 19-й санкционный пакет в сентябре.

Европейские лидеры могут ввести санкции против Москвы, если президент России Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила во вторник, что президент США Дональд Трамп выступает за продолжение контактов по украинскому урегулированию и отвергает идею повременить с новыми встречами по этой теме. "Президент Трамп четко дал понять, что он собирается положить конец этой войне. Он не одобряет идею, что необходимо подождать еще один месяц перед продолжением встреч, он выступает за продолжение контактов, чтобы урегулировать конфликт как можно скорее", - сказала Левитт на брифинге.

Также Левитт повторила, что Трамп считает необходимыми прямые российско-украинские контакты для урегулирования конфликта. Она не стала уточнять, где может состояться следующая встреча по украинскому урегулированию, но отметила, что есть несколько возможных вариантов, которые сейчас обсуждаются.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне российский рынок акций получил поддержку на фоне прошедших переговоров лидеров США, Украины и европейских стран. По итогам встречи Трамп выразил надежду на организацию трехсторонних переговоров с участием России и Украины, что может поддержать рынок в последующие дни.

Эксперты также отметили снижение акций "Русагро" (-0,5%) на фоне известий о продлении ареста основателя группы Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, а также новых подробностей, включающих возбуждение дела о даче взятки и признание более десяти компаний потерпевшими. "Несмотря на отсутствие прямых исков в отношении "РусАгро", фактор неопределенности повышает риски для владения акциями компании, что будет способствовать их повышенной волатильности. До прояснения обстоятельств в отношении компании и ее акционеров сохраняем осторожный взгляд на акции "РусАгро", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, после переговоров Трампа с Зеленским и западными лидерами на рынке акций вновь прошла волна фиксации спекулятивной прибыли.

Хуже рынка выглядели акции эмитентов, наиболее восприимчивых к геополитике: "СПБ Биржи", "Газпрома", "НОВАТЭКа" и "Аэрофлота". Это говорит о том, что отечественные инвесторы не очень-то верят в скорое достижение реального прогресса по Украине и тем более санкционные послабления, отмечает эксперт.

В целом индекс МосБиржи готовится залечь в боковик с границами 2950-3000 пунктов. Вывести его из коридора могут геополитические новости, в том числе объявление даты встречи Путин-Зеленский или Путин-Трамп-Зеленский. При этом вероятность роста рынка намного выше, чем его падения, поэтому пока открывать "шорты" выглядит излишне рискованным, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитическая неопределенность сдерживает инвесторов от масштабных покупок. Внешний фон утром в среду неоднозначный: настроения за рубежом смешанные, цены на нефть вновь отступают от района локальных минимумов. Рынок РФ, тем временем, пока не получает конкретики в отношении следующего этапа мирных переговоров по Украине.

Опасения в отношении усиления геополитической напряженности, в том числе из-за сохранения санкционной риторики Европы, заставляют инвесторов пока воздержаться от масштабных покупок. В среду и четверг состоится визит индийской делегации в РФ, в рамках которой возможны новые соглашения в отношении сырьевого экспорта. Акции Fix Price после редомициляции возвращаются к торгам на Мосбирже. Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают уровни 2950 и 1160 пунктов соответственно, сопротивлениями - 3010 и 1175 пунктов, отмечает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман также отметил позитивную реакцию рынка на переговоры Трампа с европейскими лидерами - инвесторов обрадовали достаточно положительные комментарии с обеих сторон и наметившиеся перспективы трехсторонней встречи с участием и президента РФ. Несмотря на некоторый прогресс в переговорах, остается достаточно много противоречий, из-за чего нервозность на рынках сохраняется.

С технической точки зрения индекс МосБиржи уже более недели торгуется в узком боковике с границами 2930-3010 пунктов. В такой ситуации направление выхода из боковика может задать вектор для дальнейшего краткосрочного движения, считает Кауфман.

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq (-1,5%) на фоне падения котировок акций технологических компаний, но незначительно подрос Dow Jones (+0,02%).

Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, занимая выжидательную позицию перед ключевым событием текущей недели - ежегодным экономическим симпозиумом в Джексон-Хоуле, который стартует 21 августа. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит на этом мероприятии в пятницу. Трейдеры будут ждать от него оценок состояния американской экономики и сигналов относительно готовности Федрезерва возобновить снижение процентной ставки в сентябре.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на заседании 16-17 сентября оценивается рынком в 84,9%, по данным FedWatch.

Международное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом. Эксперты агентства полагают, что доходы, которые бюджет США будет получать за счет повышения пошлин на импорт, компенсируют последствия сокращения поступлений в результате недавнего снижения налогов, а также наращивания расходов.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,3%).

Экспорт Японии в июле уменьшился на максимальные с февраля 2021 года 2,6% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,359 трлн иен ($63,4 млрд), сообщило в среду министерство финансов. Аналитики в среднем ожидали снижения на 2,1%. Экспорт сокращается третий месяц подряд, в июне он уменьшился на 0,5%. Импорт в июле сократился на 7,5% и составил 9,477 трлн иен после роста на 0,3% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали падение на 10,4%.

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии выросли на 3% в июне относительно мая, когда они сократились на 0,6%, сообщило правительство страны. Рынок ожидал спада на 1%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам августовского заседания. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) третий месяц подряд. На заседании в мае НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 3,8% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 3,7%, по данным Trading Economics. В июне она составила 3,6%.

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно растут после отката накануне на заявлениях по поводу российско-украинского конфликта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66,25 за баррель (+0,7% и -1,2% во вторник), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $62,79 за баррель (+0,7% и -1,7% накануне).

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт.

Западные СМИ пишут, что Белый дом намерен провести встречу президентов РФ, США и Украины в Будапеште. По словам собеседников портала Politico, "именно Будапешт администрация Трампа видит площадкой саммита в первую очередь", а Секретная служба США уже ведет подготовку к проведению встречи в венгерской столице.

Участники рынка считают, что успешные переговоры могут привести к смягчению санкций в отношении России, включая нефтяной сектор, что может увеличить предложение на мировом рынке.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,4 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 по московскому времени; аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 800 тыс. баррелей.