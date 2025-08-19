Поиск

Арест основателя "Русагро" Мошковича продлен до 25 ноября

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 25 ноября арест основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде.

На такой же срок арест продлен бывшему генеральному директору "Русагро" Максиму Басову.

Защита фигурантов просила суд отказать следствию и избрать им меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Мошковичу и Басову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Оба не признают вину.

Позднее в ходе судебного заседания стало известно, что в отношении Мошковича также возбуждено дело о даче особо крупной взятки. Подробности дела пока неизвестны.

Уголовное дело, по которому изначально был задержан Мошкович, связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". Как сообщалось, ущерб по делу составляет порядка 1 млрд рублей.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

Русагро Солнечные продукты Вадим Мошкович Максим Басов Мещанский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" с 20 августа включит акции "Лензолота" в сектор повышенного риска

Президент США надеется на скорое завершение украинского кризиса

Военная операция на Украине

Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных, получила от Киева 19

Два сотрудника АЗС ранены в ЛНР в результате атаки украинского беспилотника

Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Минобрнауки РФ изменит подходы к регулированию платного приема в вузы

Минобрнауки РФ изменит подходы к регулированию платного приема в вузы

ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей

Военная операция на Украине

Военные РФ ночью нанесли удар по заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе

ВС РФ оставил без изменений приговор Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

ВС РФ оставил без изменений приговор Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6993 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });