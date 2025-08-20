Евросоюз в I полугодии увеличил импорт удобрений из России в 1,5 раза

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз в I полугодии импортировал из России 3,25 млн тонн минеральных удобрений почти на 1,2 млрд евро, свидетельствуют данные Eurostat.

В натуральном выражении этот показатель вырос на 48%, в денежном - на 56% год к году.

В июне страны ЕС ввезли 911 тыс. тонн российских удобрений - в 2,3 раза больше, чем в мае этого года, и в 3,3 раза больше, чем в июне 2024 года. В денежном выражении импорт удобрений из России составил 331,5 млн евро - это рекордный месячный показатель с января 2022 года.

В мае Европарламент одобрил повышение импортных пошлин для удобрений из России. С 1 июля в дополнение к действующей адвалорной ставке в 6,5% введена специфическая пошлина в размере 40 евро за тонну для азотных и 45 евро за тонну для сложных удобрений. Специфическая ставка будет поэтапно повышаться в течение трех лет до заградительного уровня.