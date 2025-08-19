Politico назвало Будапешт предпочтительным для США местом трехстороннего саммита

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Белый дом намерен провести встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, "именно Будапешт администрация Трампа видит площадкой саммита в первую очередь", а Секретная служба США уже ведет подготовку к проведению встречи в венгерской столице.

Источники издания говорят, что именно трехсторонний саммит видят в Белом доме "следующим шагом урегулирования конфликта" после встречи Путина и Трампа 15 августа на Аляске.

Белый дом пока не прокомментировал информацию собеседников Politico.

Ранее Трамп называл иную последовательность встреч президентов.

"Мы работаем над организацией встречи Путина с Зеленским. Если она пройдет успешно, то можно будет провести трехстороннюю встречу и уже на ней решить вопрос (завершения украинского кризиса - ИФ)", - сказал американский президент в интервью Fox News.

AFP передавало, что Путин в разговоре с Трампом накануне называл предпочтительной площадкой саммита Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, счел "идеальным местом встречи" Женеву.