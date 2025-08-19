Трамп после разговора с Путиным позвонил Орбану

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным позвонил венгерскому премьеру Виктору Орбану, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в разговоре он хотел выяснить, почему Орбан блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Также, по информации источников, в беседе с Трампом венгерский премьер выразил заинтересованность в проведении встречи Путина и украинского президента Владимира Зеленского на территории Венгрии.

Портал Politico со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом намерен провести встречу президентов РФ, США и Украины в Будапеште.

По словам собеседников портала, "именно Будапешт администрация Трампа видит площадкой саммита в первую очередь", а Секретная служба США уже ведет подготовку к проведению встречи в венгерской столице.

Белый дом в настоящее время не прокомментировал информацию собеседников Politico.

Факт разговора с Трампом Орбан также не подтвердил.

Ранее во вторник премьер-министр Венгрии написал в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), что "участники консультаций лидеров стран ЕС согласились с тем, что возможное членство Украины в ЕС не дает ей гарантий безопасности".

Он пояснил, что связывать гарантии безопасности и вопрос вступления Украины в Евросоюз - "ненужный и опасный шаг".

Также Орбан приветствовал саммит США и РФ на Аляске и выступил в поддержку новой встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Инициатива Венгрии - собрать как можно скорее саммит Европы и России - стоит на повестке дня", - добавил премьер.

По словам Орбана, в Европе признали провал попыток добиться изоляции России.

"Подтвердили, что стратегия изоляции успехом не увенчалась", - отметил он.