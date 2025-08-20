Чистая прибыль НЛМК по МСФО во II квартале упала на 38% г/г, до 23,3 млрд рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль НЛМК по МСФО во II квартале 2025 года снизилась на 38% г/г, до 23,3 млрд рублей, сообщила компания в среду.

Показатель за полугодие упал на 45%, составив 44,9 млрд рублей.

Выручка НЛМК за квартал сократилась на 18% к данным годичной давности, до 219 млрд рублей, за полугодие - на 15%, до 438,7 млрд рублей.

Общий долг группы на 30 июня составил 66,8 млрд рублей, снизившись на 14% к показателю по итогам 2024 года.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Основным конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.