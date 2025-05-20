НЛМК отчитался о квартальном чистом убытке по РСБУ в 1,2 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило первый квартал 2025 года с чистым убытком по РСБУ в размере 1,234 млрд рублей против чистой прибыли 17,179 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании, которая не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки.

Выручка ПАО "НЛМК" составила в январе-марте 163,296 млрд рублей, что на 14% ниже показателя I квартала 2024 года (190,492 млрд рублей).

Финансовые показатели по МСФО НЛМК за I квартал 2025 года (тысячи рублей):

I квартал 2025г I квартал 2024г Динамика Выручка 163 296 104 190 491 995 -14,3% Себестоимость продаж (140 061 836) (145 790 508) -3,9% Валовая прибыль 23 234 268 44 701 487 -48% Прибыль от продаж 1 878 937 21 467 543 Падение в 11 раз Чистая прибыль (убыток) (1 233 637) 17 179 340 -

Дебиторская задолженность на конец первого квартала составляла 130,3 млрд рублей (178,2 млрд рублей на конец 2024 года), кредиторская - 90,3 млрд рублей (97,3 млрд рублей на конец 2024 года).

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Основным конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.