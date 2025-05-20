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НЛМК отчитался о квартальном чистом убытке по РСБУ в 1,2 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило первый квартал 2025 года с чистым убытком по РСБУ в размере 1,234 млрд рублей против чистой прибыли 17,179 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании, которая не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки.

Выручка ПАО "НЛМК" составила в январе-марте 163,296 млрд рублей, что на 14% ниже показателя I квартала 2024 года (190,492 млрд рублей).

Финансовые показатели по МСФО НЛМК за I квартал 2025 года (тысячи рублей):

I квартал 2025гI квартал 2024гДинамика
Выручка163 296 104190 491 995-14,3%
Себестоимость продаж(140 061 836)(145 790 508)-3,9%
Валовая прибыль23 234 26844 701 487-48%
Прибыль от продаж1 878 93721 467 543Падение в 11 раз
Чистая прибыль (убыток)(1 233 637)17 179 340-

Дебиторская задолженность на конец первого квартала составляла 130,3 млрд рублей (178,2 млрд рублей на конец 2024 года), кредиторская - 90,3 млрд рублей (97,3 млрд рублей на конец 2024 года).

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Основным конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.

НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат Владимир Лисин
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