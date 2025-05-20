НЛМК отчитался о квартальном чистом убытке по РСБУ в 1,2 млрд рублей
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило первый квартал 2025 года с чистым убытком по РСБУ в размере 1,234 млрд рублей против чистой прибыли 17,179 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании, которая не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки.
Выручка ПАО "НЛМК" составила в январе-марте 163,296 млрд рублей, что на 14% ниже показателя I квартала 2024 года (190,492 млрд рублей).
Финансовые показатели по МСФО НЛМК за I квартал 2025 года (тысячи рублей):
|I квартал 2025г
|I квартал 2024г
|Динамика
|Выручка
|163 296 104
|190 491 995
|-14,3%
|Себестоимость продаж
|(140 061 836)
|(145 790 508)
|-3,9%
|Валовая прибыль
|23 234 268
|44 701 487
|-48%
|Прибыль от продаж
|1 878 937
|21 467 543
|Падение в 11 раз
|Чистая прибыль (убыток)
|(1 233 637)
|17 179 340
|-
Дебиторская задолженность на конец первого квартала составляла 130,3 млрд рублей (178,2 млрд рублей на конец 2024 года), кредиторская - 90,3 млрд рублей (97,3 млрд рублей на конец 2024 года).
Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Основным конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.