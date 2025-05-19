Группа НЛМК в 2024 году сократила выпуск стали на 2,1%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Производство стали группы НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") в 2024 году сократилось на 2,1%, до 14,3 млн тонн (динамика приводится без учета сортового подразделения).

Как сказано в годовом отчете НЛМК, продажи металлопродукции группы составили 15 млн тонн, что на 1,6% ниже уровня 2023 года.

"В 2024 году операционные показатели эмитента продемонстрировали нисходящую динамику на фоне сокращения спроса со стороны конечных потребителей на рынке стальной продукции, в частности со стороны строительной и энергетической отраслей. Падение показателей отражает общие тенденции развития металлургического сектора и сопутствующих индустрий", - говорится в отчете.