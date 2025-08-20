Поиск

Китай в июле сохранил импорт нефти из России на уровне 2 млн б/с

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из России в Китай в июле остался стабильным и даже немного вырос к предыдущему месяцу, до 2,05 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Данный показатель на 1% больше, чем в июне, и на 16,5% больше, чем за июль 2024 года.

В абсолютном выражении КНР в июле импортировала из России 8,71 млн тонн нефти (на сумму $4,31 млрд) против 8,35 млн тонн в июне-2025 и 7,46 млн тонн в июле-2024.

В середине июля президент США Дональд Трамп пригрозил России, что введет "очень суровые пошлины, если у нас не будет сделки (по урегулированию конфликта с Украиной - ИФ) в течение 50 дней". Он добавил, что речь идет о вторичных пошлинах "примерно в 100%". Тогда постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщал, что речь идет о введении пошлин против покупателей российской нефти, в частности, Индии и Китая.

Саудовская Аравия в июле поставляла в Китай в среднем 1,76 млн б/с - на 8,3% меньше, чем в июне, но на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий экспорт нефти в КНР составил 7,47 млн тонн на сумму $3,86 млрд.

Экспорт из Малайзии, которую отраслевые аналитики называют промежуточным хабом по доставке в КНР венесуэльской и иранской нефти, упал на 15,1% к июню, до 1,46 млн б/с. Всего из страны было поставлено в июле 4,22 млн тонн на $2,11 млрд.

Среднесуточный импорт нефти Китаем в июле составил 11,12 млн б/с, что на 8,4% меньше, чем в июне, когда среднесуточный объем поставок достиг двухлетнего максимума.

Всего за семь месяцев 2025 года Китай импортировал 326,57 млн тонн нефти (соответствует 11,245 млн б/с), что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Затраты на нефть снизились на 11,2%: со $193,61 млрд до $171,88 млрд.

