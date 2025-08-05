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Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Индия, вероятно, продолжит импорт российской нефти, несмотря на обострение отношений с США, поскольку это сырье имеет определенное качество, которое не могут обеспечить Штаты, пишет вице-президент Rystad Energy по анализу товарных рынков Мариано Алонсо.

"Позиции США и Индии по вопросу закупок российской нефти стремительно обостряются, приближаясь к тупиковой ситуации. Ключевой вопрос заключается в том, удастся ли разрешить этот конфликт посредством серьезных, неожиданных мер, которые создадут условия для очередной перестройки торговых потоков", - заметил он.

По его оценке, с точки зрения фундаментальных показателей Индия сталкивается с серьезной проблемой качества нефти, а не объёма, что, вероятно, подкрепляет ее твердую позицию в защите национальных энергетических интересов. Для разрешения тупиковой ситуации США, вероятно, потребуется предложить альтернативные варианты поставок.

Аналитик отмечает, что за последние 10 лет спрос на нефть в Индии вырос примерно на 1 млн б/с - до 5,5 млн б/с, а к 2030 году может вырасти еще на 0,8-0,9 млн б/с, при этом добыча нефти в стране снижается, и к 2030 году, по прогнозам, упадет ниже 0,5 млн б/с. Это обуславливает необходимость импорта порядка 5 млн б/с, а далее - 5,8 млн б/с.

При этом порядка 60% потребляемой нефти приходится на среднесернистую нефть, 30% - на легкую и 10% - на тяжелую. "Российские баррели относятся к категории среднесернистой нефти, и после украинского кризиса общий импорт баррелей среднего качества остался на прежнем уровне - около 2,5-2,8 млн б/с", - заметил Алонсо, добавив, что увеличение Индией закупок в России произошло на фоне сокращения поставок из других стран на фоне санкций, падения добычи ОПЕК+ и перенаправления поставок в Европу, отказавшейся от российской нефти.

"Реальная проблема заключается в качестве баррелей. В гипотетическом сценарии, когда добыча в США включала бы баррели среднесернистой нефти, Индия, вероятно, закупала бы больше нефти в США, а не в России. Однако американские баррели в основном состоят из легкой малосернистой нефти - марки, которую Индия также производит внутри страны, и в которой в настоящее время испытывает не слишком большую потребность", - подчеркнул аналитик.

По его оценке, в перспективе, по мере снижения внутренней добычи легкой нефти Индии, вероятно, потребуется больше легких баррелей, что открывает возможность для увеличения импорта из США, и это, безусловно, является ключевым фактором в текущих торговых переговорах.

В Rystad полагают, что стимул продолжать покупать российскую нефть остается сильным, при условии, что страна готова справляться с последствиями, одновременно решая проблемы своей энергетической безопасности.

В то же время аналитик заметил, что тот факт, что США ужесточили меры в отношении Индии, но не Китая за покупку российской нефти, говорит о том, что ценовой "потолок", установленный G7 и ЕС, не работает. Алонсо не верит, что США применят такие же меры к КНР, учитывая продолжающиеся торговые переговоры.

Rystad Energy G7 Индия ОПЕК США
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