Поиск

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

На строительство пришлось 33,3% от общего объема задолженности

В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей
Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В России на конец июля просроченная задолженность по заработной плате составила 1 043,9 млн рублей и по сравнению с концом июня увеличилась на 96,7 млн рублей, или на 10,2%, сообщил Росстат.

Относительно июля 2024 года долги по зарплате возросли на 521,2 млн рублей, или в 2 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июля 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 697,7 млн рублей (66,9%), в 2024 году - 255 млн рублей (24,4%), в 2023 году и ранее - 91,2 млн рублей (8,7%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец июня составили 1 млрд 34,1 млн рублей, увеличившись за месяц на 9,2%.

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета на конец июля составляла 9,6 млн рублей (на конец июня отсутствовала), из местных бюджетов - 0,2 млн рублей (на конец июня отсутствовала).

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 33,3%; обрабатывающие производства - 24%; добыча полезных ископаемых - 11,3%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за засухи, погубившей урожай

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Путин разрешил "РусГазДобыче" приобрести активы машиностроительной "Группы ГМС"

"Газпром" нашел покупателя на сочинский санаторий "Голубая горка"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7001 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });