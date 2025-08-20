В июле долги по зарплате в стране выросли на 10,2% до 1,043 млрд рублей

На строительство пришлось 33,3% от общего объема задолженности

Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В России на конец июля просроченная задолженность по заработной плате составила 1 043,9 млн рублей и по сравнению с концом июня увеличилась на 96,7 млн рублей, или на 10,2%, сообщил Росстат.

Относительно июля 2024 года долги по зарплате возросли на 521,2 млн рублей, или в 2 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июля 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 697,7 млн рублей (66,9%), в 2024 году - 255 млн рублей (24,4%), в 2023 году и ранее - 91,2 млн рублей (8,7%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец июня составили 1 млрд 34,1 млн рублей, увеличившись за месяц на 9,2%.

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета на конец июля составляла 9,6 млн рублей (на конец июня отсутствовала), из местных бюджетов - 0,2 млн рублей (на конец июня отсутствовала).

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 33,3%; обрабатывающие производства - 24%; добыча полезных ископаемых - 11,3%.