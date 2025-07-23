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Долги по зарплате в РФ в июне сократились на 43%, до 947,2 млн рублей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец июня 2025 года составила 947,2 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 715,1 млн рублей, или на 43%, сообщил в среду Росстат.

Относительно июня 2024 года долги по зарплате возросли на 506,9 млн рублей, или в 2,2 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июня 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 г., приходится 505,9 млн рублей (53,4%), в 2024 году - 357,2 млн рублей (37,7%), в 2023 году и ранее - 84,1 млн рублей (8,9%)

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец июня составили 947,2 млн рублей, сократившись за месяц на 43%.

Задолженность по заработной плате бюджетов всех уровней отсутствовала.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на: строительство - 39,4%, обрабатывающие производства - 17,1%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 9,2%, добычу полезных ископаемых - 8,5%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 7,3%.

Росстат
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