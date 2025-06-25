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Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 12,2% до 1,66 млрд рублей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец мая 2025 года составила 1 млрд 662,3 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 180,4 млн рублей, или на 12,2%, сообщил в среду Росстат.

Относительно мая 2024 года долги по зарплате стали больше на 1 млрд 166,7 млн рублей, или в 3,4 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец мая составили 1 млрд 661,2 млн рублей, увеличившись за месяц на 12,1%.

Задолженность по заработной плате федерального бюджета и субъектов РФ отсутствовала. Просроченные долги местных бюджетов на конец мая составили 1,1 млн рублей против 0,2 млн рублей месяцем ранее.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на: строительство - 46,8%; обрабатывающие производства - 11,5%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 9,3%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 7,6%; транспортировка и хранение - 6,5%.

Росстат
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