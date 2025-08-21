Золото дешевеет в ожидании новостей из Джексон-Хоула

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются в ожидании выступлений глав ведущих центробанков мира на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Декабрьские фьючерсы на золото к 14:02 по Москве дешевели на бирже Comex на 0,6%, до $3369 за унцию.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит на симпозиуме с речью 22 августа, и участники рынка будут внимательно следить за его выступлением на предмет сигналов о дальнейшей траектории ключевой процентной ставки.

Рынок в целом ожидает снижения ставки на 25 базисных пунктов уже на сентябрьском заседании. Смягчение денежно-кредитной политики, как правило, является позитивным фактором для золота.

"Цены останутся на высоком уровне в ближайшие недели, поскольку рынок ждет снижения Федрезерва, - написали аналитики BMI (входит в Fitch Solutions). - Мы ожидаем, что золото будет торговаться в диапазоне от $3,2 тысячи до $3,6 тысячи за унцию до конца 2025 года".