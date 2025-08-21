Поиск

Глава ФРБ Канзас-Сити считает разумным пока продолжать умеренно ограничительную ДКП

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Риски инфляции в США несколько превышают риски для рынка труда, и текущий курс денежно-кредитной политики является целесообразным, полагает глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид.

"По мере приближения к оптимальным показателям нашего двойного мандата становится сложнее принимать решения относительно того, куда должна двигаться процентная ставка", - сказал он Bloomberg TV перед началом ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле, который традиционно организует его ФРБ.

Дебаты о снижении процентных ставок сводятся к тому, считают ли отдельные члены руководства ФРС политику слишком ограничительной.

"Я считаю ее умеренно ограничительной, - сказал он. - Я думаю, мы находимся на правильном пути".

Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали некоторое ускорение инфляции в Штатах.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, как и в июне. При этом рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце ускорился до 3,1% с 2,9%. Кроме того, цены производителей в июле выросли на 0,9% в помесячном выражении, рекордными темпами с июня 2022 года, а в годовом выражении показатель подскочил на 3,3%, максимально с февраля.

Рынок труда замедлился этим летом: за последние три месяца число рабочих мест в американской экономике рос в среднем всего на 35 тысяч в месяц.

Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября. Трейдеры оценивают вероятность того, что регулятор понизит ставку на заседании в сентябре, примерно в 82%, по данным CME FedWatch.

Джексон-Хоул Канзас-Сити США ФРБ Канзас-Сити ФРС США Джефф Шмид
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7008 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });