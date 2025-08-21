Глава ФРБ Канзас-Сити считает разумным пока продолжать умеренно ограничительную ДКП

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Риски инфляции в США несколько превышают риски для рынка труда, и текущий курс денежно-кредитной политики является целесообразным, полагает глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид.

"По мере приближения к оптимальным показателям нашего двойного мандата становится сложнее принимать решения относительно того, куда должна двигаться процентная ставка", - сказал он Bloomberg TV перед началом ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле, который традиционно организует его ФРБ.

Дебаты о снижении процентных ставок сводятся к тому, считают ли отдельные члены руководства ФРС политику слишком ограничительной.

"Я считаю ее умеренно ограничительной, - сказал он. - Я думаю, мы находимся на правильном пути".

Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали некоторое ускорение инфляции в Штатах.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, как и в июне. При этом рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце ускорился до 3,1% с 2,9%. Кроме того, цены производителей в июле выросли на 0,9% в помесячном выражении, рекордными темпами с июня 2022 года, а в годовом выражении показатель подскочил на 3,3%, максимально с февраля.

Рынок труда замедлился этим летом: за последние три месяца число рабочих мест в американской экономике рос в среднем всего на 35 тысяч в месяц.

Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября. Трейдеры оценивают вероятность того, что регулятор понизит ставку на заседании в сентябре, примерно в 82%, по данным CME FedWatch.