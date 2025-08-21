Поиск

ФРБ Сан-Франциско предложил новый метод мониторинга рецессии в экономике США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Федеральный резервный банк Сан-Франциско предлагает новый способ мониторинга рецессий в экономике США, передает Bloomberg.

Новый индикатор дополнит набор инструментов, отслеживаемых экономистами для оценки вероятности экономического спада в стране.

Индикатор стресса на рынке труда (LMSI) подсчитывает количество штатов, в которых уровень безработицы вырос как минимум на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим минимумом за 12 месяцев. "Национальная экономика неизменно находилась в рецессии каждый раз, когда в 30 или более штатах одновременно наблюдался рост безработицы", - говорится в отчете ФРБ Сан-Франциско.

Прозрачная методология LMSI - простой подсчет штатов с растущей безработицей - упрощает интерпретацию данных и предоставляет ценную информацию о географическом распределении экономического стресса, полагают исследователи банка.

"Гибкость, ясность и простота интерпретации LMSI делают его полезным дополнением к стандартным инструментам, используемым экономистами, политиками и общественностью для мониторинга экономической ситуации", - сообщается в документе.

