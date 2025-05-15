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Глава JPMorgan не исключил рецессии в США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рецессия в американской экономике все еще возможна, несмотря на недавнее снижение взаимных импортных пошлин с Китаем, полагает главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон.

"Если рецессия случится, я не знаю, насколько масштабной и длительной она будет. Надеюсь, мы избежим этого, но пока не стоит исключать такой возможности", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Даймон отметил, что прислушивается к мнению экономистов своего банка, которые также не исключают спада в американской экономике. Майкл Фероли, главный экономист JPMorgan в США, во вторник сообщил, что вероятность рецессии "остается повышенной, но ниже 50%".

Ранее на этой неделе США и Китай договорились о временном снижении импортных тарифов на 90 дней. До этого Даймон считал рецессию вероятным сценарием.

"Правильнее всего было бы отказаться от некоторых тарифов и начать диалог", - отметил Даймон.

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