Индекс доверия CEO компаний к экономике США показал рекордное падение во II кв.

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Индикатор доверия главных исполнительных директоров (CEO) американских компаний к экономике США показал рекордное падение во втором квартале.

Значение индекса, рассчитываемого Conference Board и ассоциацией руководителей компаний Business Council, снизилось до 34 пунктов по сравнению с предыдущим кварталом, что является минимумом с четвертого квартала 2022 года. Показатель опустился сразу на 26 пунктов - это самое большое квартальное падение за всю историю проведения исследования, с 1976 года, сообщается в пресс-релизе Conference Board.

Индикатор рассчитывался по результатам опроса 133 главных исполнительных директоров, проводившегося в период с 5 по 19 мая.

"Доверие CEO рухнуло во втором квартале, - отметила старший экономист Conference Board Стефани Гишар. - Все компоненты индекса ухудшились и перешли на территорию пессимизма".

Наибольшее падение показал индекс оценки текущих экономических условий. Около 82% опрошенных CEO заявили, что условия хуже, чем были шесть месяцев назад, и лишь 2% отметили улучшение условий (против 11% и 44% в первом квартале).

Более половины респондентов (64%) ожидают ухудшения экономических условий в ближайшие шесть месяцев (против 15% кварталом ранее). Улучшение прогнозируют 18% (в первом квартале - 56%).

При этом подавляющее большинство CEO (83%) ожидают начала рецессии в экономике США на горизонте 12-18 месяцев.

Взаимный откат тарифов США и Китаем, о котором было объявлено 12 мая, в некоторой степени ослабил, но не устранил обеспокоенность CEO перспективами своих компаний, отмечается в пресс-релизе Conference Board.

Респонденты, опрошенные до этой даты, и те, кто отвечал на вопросы после нее, одинаково негативно оценивали состояние экономики и своих отраслей. При этом представители второй группы демонстрировали меньше пессимизма относительно будущего и были меньше склонны прогнозировать глубокую рецессию.