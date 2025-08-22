Дивиденды "НОВАТЭКа" за I полугодие могут составить 35,5 рубля на акцию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 35,5 рублей на акцию, сообщила компания.

Рынок ожидал, что дивиденды могут составить 32,6 рубля на акцию.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 6 октября 2025 года.

Акционеры должны одобрить рекомендацию совета директоров на собрании 24 сентября. Сообщалось, что нормализованная прибыль компании без учета курсовых разниц, которая считается дивидендной базой, составила в первом полугодии 237 млрд рублей.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от данного показателя, что позволяло прогнозировать дивиденд за первое полугодие в размере 39 рублей на акцию, однако традиционно "НОВАТЭК" за первое полугодие выплачивает чуть ниже расчетной доли прибыли по дивполитике, по итогам года доводя выплаты до утвержденного уровня.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" были Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies, "Газпром". Однако сообщалось, что в начале 2023 году Михельсон продал ООО "Оптима", владеющего 2,3% акций "НОВАТЭКа" своей дочери Виктории.