Поиск

Дивиденды "НОВАТЭКа" за I полугодие могут составить 35,5 рубля на акцию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 35,5 рублей на акцию, сообщила компания.

Рынок ожидал, что дивиденды могут составить 32,6 рубля на акцию.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 6 октября 2025 года.

Акционеры должны одобрить рекомендацию совета директоров на собрании 24 сентября. Сообщалось, что нормализованная прибыль компании без учета курсовых разниц, которая считается дивидендной базой, составила в первом полугодии 237 млрд рублей.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от данного показателя, что позволяло прогнозировать дивиденд за первое полугодие в размере 39 рублей на акцию, однако традиционно "НОВАТЭК" за первое полугодие выплачивает чуть ниже расчетной доли прибыли по дивполитике, по итогам года доводя выплаты до утвержденного уровня.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" были Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies, "Газпром". Однако сообщалось, что в начале 2023 году Михельсон продал ООО "Оптима", владеющего 2,3% акций "НОВАТЭКа" своей дочери Виктории.

TotalEnergies Газпром Леонид Михельсон НОВАТЭК Геннадий Тимченко ООО "Оптима" Виктория Михельсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7011 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2356 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });