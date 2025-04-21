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Акционеры "НОВАТЭКа" утвердили финальные дивиденды за 2024 год

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры "НОВАТЭКа" утвердили решение о выплате финального дивиденда за 2024 год в размере 46,65 рубля на акцию, сообщил эмитент.

По итогам первого полугодия 2024 года компания выплатила по 35,5 рубля на акцию, то есть, в целом за год дивиденды составят 82,15 рубля на акцию.

Реестр для получения дивидендов закрывается 28 апреля.

По итогам 2023 года "НОВАТЭК" выплатил дивиденды в размере 78,59 рубля на акцию (за второе полугодие - 44,09 руб.).

Базой для расчета дивидендов "НОВАТЭКа" служит его чистая прибыль по МСФО, скорректированная на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи. Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от данного показателя.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%).

НОВАТЭК
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