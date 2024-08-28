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Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал дивиденды за полугодие по 35,5 рубля на акцию

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщил эмитент.

В соответствии с консенсус-прогнозом "Интерфакса" ожидания рынка по размеру дивидендов сложились в среднем на уровне 39 рублей (с широким диапазоном от 35 до 47,5 рублей).

Фактическая рекомендация оказалась близка к нижней границе прогнозов. Из участников консенсуса "Интерфакса" ближе к истине были оценки Альфа-Банка и ИБ "Синара".

По итогам первого полугодия 2023 года "НОВАТЭК" выплатил акционерам промежуточные дивиденды в размере 34,5 рубля на акцию.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за I полугодие 2024 год выросла в 2,2 раза - до 341,7 млрд рублей. Точный показатель нормализованной прибыли компания не публиковала.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%).

НОВАТЭК Леонид Михельсон Геннадий Тимченко Газпром TotalEnergies
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