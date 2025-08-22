Рынок акций РФ открылся в основную сессию незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ослабления надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта и разнополярных сигналов с мировых площадок.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов не претерпели заметных изменений, лидерами снижения выступили акции банка "Санкт-Петербург" (БСП) (-5,5%), ОК "Русал" (-2,2%) и "Юнипро" (-2,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2882,66 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1131,52 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 августа, составил 80,2548 руб. (+15,03 копейки).

Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии 2025 года получил 24,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка по МСФО во II квартале снизилась на 19,2% год к году и составила 9,1 млрд рублей.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить за счет нераспределенной прибыли дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 16,61 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную. Акционеры банка обсудят выплату дивидендов за I полугодие 25 сентября, закрытие реестра для получения выплат - 6 октября 2025 года.

Подешевели также акции "Роснефти" (-0,9%), "ВК" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил накануне вечером, что примерно через две недели станет понятнее, не имеет ли смысл прибегнуть к другим методам в отношении урегулирования кризиса на Украине. "Я бы сказал, что через две недели мы узнаем, так или иначе", - сказал президент в эфире радиоведущего Тодда Старнсса (радиоcтанция KWAM) в ответ на вопрос, возможен ли мир на Украине.

Кроме того, президент США заявил, что в кризисе вокруг Украины ожидаются нестандартные события. "Впереди интересные времена!" - написал он в четверг в соцсети Truth Social. Также Трамп раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за то, что он делал упор на оборонительные, а не наступательные возможности украинской стороны. "Лживый и крайне некомпетентный Джо Байден не позволял Украине давать отпор, а лишь обороняться. И к чему это привело?!" - отметил нынешний глава Белого дома.

В понедельник Трамп в начале переговоров с европейскими лидерами в Белом доме выразил надежду, что в течение одной или двух недель удастся понять, можно ли в данный момент решить украинский конфликт. "Уже совсем скоро, через неделю или две, мы узнаем, удастся ли нам решить этот вопрос или все это ужасное противостояние будет продолжаться, а мы будем делать все возможное, чтобы его закончить", - сказал он.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций накануне упал на фоне сомнений по поводу возможности скорого мирного урегулирования украинского конфликта. Негативные настроения на рынке вызвало неожиданное ужесточение риторики Трампа, который в соцсети Truth Social раскритиковал Джо Байдена. Предыдущий президент США, по словам Трампа, "не позволил Украине дать отпор, а только позволил защищаться". Этот пост можно косвенно трактовать как признание обоснованности ответных ударов Украины по российской территории. Вдобавок СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили о намерении Трампа временно отойти от переговоров по российско-украинскому урегулированию.

Индекс МосБиржи перешел к коррекции после того, как снова не сумел закрепиться выше психологического уровня 3000 пунктов. Тем не менее, на дневном таймфрейме пока сохраняет силу умеренно восходящий тренд. Ближайший уровень поддержки находится в районе 2860 пунктов, считает Калачев.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает в пятницу ослабления давления продавцов и перехода индекса МосБиржи к "проторговке" диапазона 2850-2900 пунктов.

"Индекс МосБиржи и ряд ключевых "фишек" выглядят уже несколько перепроданными, в то время как явных негативных событий не произошло. Полагаем, что близость ряда зон поддержек будет сегодня способствовать частичному закрытию "коротких" позиций и, как следствие, как минимум попыток отскока. Ждем сегодня перехода индекса МосБиржи к "проторговке" района 2850-2900 пунктов", - считает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ близок к первой цели снижения.

Поводом для снижения накануне послужили геополитические новости, дающие основания полагать, что процесс мирного урегулирования украинской проблемы не будет быстрым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не заинтересована в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании и что для Росси неприемлемо присутствие иностранных войск на территории Украины. Президент США Дональд Трамп в свою очередь отказался организовывать встречу Путин-Зеленский. Рынок расценил эти новости так, что до конкретных переговоров о мире еще очень далеко, отмечает эксперт.

В пятницу не исключено тестирование индексом МосБиржи поддержки 2850 пунктов, ее пробой откроет дорогу на снижение еще на 130-150 пунктов. Однако распродажа на рынке акций носит локальный характер, поэтому не рекомендуется открывать "короткие" позиции. При появлении позитива рост рынка акций может быть сильным, в том числе из-за того, что некоторые инвесторы, зафиксировавшие прибыль в бондах, будут искать более высокой доходности на рынке акций, считает Антонов.

В мире

Индексы акций в США накануне снизились на 0,3-0,4%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. - до максимальных за два месяца 235 тыс., сообщается в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали повышения до 225 тыс., по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Продажи на вторичном рынке жилья в Штатах в июле выросли на 2% относительно предыдущего месяца - до 4,01 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Эксперты ожидали снижения на 0,3% - до 3,92 млн с июньского уровня в 3,93 млн. При этом перепродажи жилья в прошлом месяце были на 0,8% выше, чем в июле 2024 года.

В пятницу трейдеры также ждут сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС) от главы центробанка Джерома Пауэлла в ходе его выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джефф Шмид полагает, что риски инфляции в Штатах несколько превышают риски для рынка труда и текущий курс ДКП является целесообразным. "По мере приближения к оптимальным показателям нашего двойного мандата становится сложнее принимать решения относительно того, куда должна двигаться процентная ставка", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Дебаты о снижении процентных ставок сводятся к тому, считают ли отдельные члены руководства ФРС политику слишком ограничительной. "Я считаю ее умеренно ограничительной, - заявил Шмид. - Я думаю, мы находимся на правильном пути".

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).

Потребительские цены в Японии в июле увеличились на 3,1% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,3% в предыдущий месяц и находится на самом низком уровне с ноября 2024 года.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ослабел до 3,1% с 3,3% в июне. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное замедление - до 3%, по данным Trading Economics.

Экономика Германии во II квартале 2025 года сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства. Предварительно было объявлено о сокращении на 0,1%, и аналитики не ожидали пересмотра этого показателя, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в августе вырос до минус 17 пунктов по сравнению с минус 19 пунктами месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK. Это максимальный уровень с начала текущего года. Аналитики ожидали снижения до минус 20 пунктов, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются сохранить позитивный импульс предыдущего дня.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,85 за баррель (+0,3% и +1,2% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,72 за баррель (+0,3% и +1,3% в четверг).

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями. Поддержку котировкам нефти в четверг оказало ослабление надежд на скорое урегулирование российско-украинского конфликта, которое могло бы привести к смягчению ограничений на поставки энергоносителей из РФ. Отсутствие ясности перспектив достижения мира на фоне новых заявлений сторон возродило опасения по поводу возможного ужесточения санкций против России и ее торговых партнеров.

Позитивным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали данные, указывающие на высокий спрос на нефть в США. Еженедельный доклад Минэнерго, опубликованный в среду, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, товарные запасы бензина - на 2,72 млн баррелей.

В пятницу участники рынка ожидают сигналов от ФРС о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Снижение процентных ставок может стимулировать экономический рост, что способствует повышению спроса на энергоносители.