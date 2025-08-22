Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 24,7 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии 2025 года получил 24,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,4% больше, чем годом ранее, сообщила кредитная организация.

Чистая прибыль банка по МСФО во II квартале снизилась на 19,2% год к году и составила 9,1 млрд рублей.

Рентабельность капитала в январе-июне текущего года составила 24%, во втором квартале - 17%.

Банк за шесть месяцев увеличил чистый процентный доход на 16,4% - до 39,4 млрд рублей (19,5 млрд рублей во II квартале, рост на 17%). Чистый комиссионный доход составил 5,6 млрд рублей, что выше результата I полугодия 2024 года на 4,4% (2,8 млрд рублей во II квартале, рост на 4,9%).

Операционные расходы за полугодие увеличились на 7,6% - до 12,3 млрд рублей (6,6 млрд рублей во II квартале, рост на 20,6%). Отношение издержек к доходам - 24,3% (26% по итогам II квартала).

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 июля 2025 года достиг 857,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с показателем на 1 января 2025 года на 14,2%. Основную часть портфеля (79,5%) формируют кредиты корпоративным клиентам, на кредиты частным клиентам приходится 20,5%. Корпоративный кредитный портфель расширился на 16% - до 682 млрд рублей, розничный - на 7,8%, до 175,2 млрд рублей.

Доля проблемной задолженности на 1 июля увеличилась до 4,9% против 4,7% на 1 января 2025 года. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 4,2% (4,4% на 1 января). Покрытие резервами проблемной задолженности - 86% (на 1 января - 93,4%).

Средства клиентов на конец отчетного периода были равны 757,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,8%.

Собственный капитал банка в I полугодии вырос на 2% - до 202,1 млрд рублей. Основной капитал по состоянию на 1 июля 2025 года составил 169,4 млрд рублей (-8,3% по сравнению с 1 января 2025 года).

Норматив достаточности основного капитала относительно показателя на 1 января снизился с 20,4% до 16,7%, норматив достаточности собственного капитала - с 21,8% до 19,8%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2025 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".