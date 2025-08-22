Набсовет банка "Санкт-Петербург" дал рекомендацию по дивидендам за I полугодие

Это 16,61 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на "преф"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную, сообщил банк.

Выплату дивидендов набсовет предложил осуществить за счет нераспределенной прибыли.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 7,4 млрд рублей.

Для решения в том числе вопроса о дивидендах набсовет созывает внеочередное собрание акционеров 25 сентября. Собрание пройдет в заочной форме. Реестр акционеров для участия закроется по данным на 1 августа.

Также на собрании будет рассмотрен вопрос об уменьшении уставного капитала банка путем погашения приобретенных обществом акций.

За 2024 год банк "Санкт-Петербург" с учетом промежуточных дивидендов выплатил 56,98 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,44 рубля - на одну привилегированную. Всего на выплату дивидендов банк направил 25,4 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году получил 50,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2025 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".