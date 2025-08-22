Поиск

"Русфен" подал кассацию на решение по иску к "Харампурнефтегазу" на 10 млрд руб.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ООО "Русфен", дочка турецкого Tekfen Holding, 21 августа подало кассационную жалобу на решение по иску к ООО "Харампурнефтегаз" о взыскании 9,8 млрд рублей убытков, говорится в судебной картотеке.

Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 25 декабря 2023 года. Истец указывал, что в связи с распространением COVID-19, невозможностью вывоза техники, продлением срока выполнения работ, а также ошибками в проектной и рабочей документации, некачественными материалами, непоставками и несвоевременными поставками материалов и финансированием проекта он понес убытки. Однако суд пришел к выводу, что материалами дела не подтверждается причинно-следственная связь между действиями (бездействиями) ответчика и возникшими у истца убытками. Апелляция поддержала это решение.

В РоссииСуд отклонил иск турецкой Tekfen к "Харампурнефтегазу" на 10 млрд рублейЧитать подробнее

В начале 2020 года "Русфен" заключила контракт с "Харампурнефтегазом" на строительство газопровода от Харампурского месторождения. Стоимость первого участка длиной 90 км до магистрального газопровода "Газпрома" составляла 19,5 млрд рублей ($311 млн). Строительство должно было начаться 1 февраля 2020 года и завершиться через 16 месяцев.

"Харампурнефтегаз" имеет лицензии на Харампурский и Фестивальный нефтегазовые участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы природного газа по классификации АВ1С1 + В2С2 на 1 января 2019 года составляли около 1 трлн кубометров. Предполагалось, что разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд кубометров газа уже в 2020 году, однако запуск месторождения был перенесен сначала на 2021-й, а затем на 2022 год. Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

Освоение планировалось "Роснефтью" совместно с BP, которым в "Харампурнефтегазе" принадлежало 51% и 49% соответственно. Однако в 2022 году иностранный партнер заявил о выходе из актива.

Русфен Харампурнефтегаз Tekfen Holding
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });