"Русфен" подал кассацию на решение по иску к "Харампурнефтегазу" на 10 млрд руб.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ООО "Русфен", дочка турецкого Tekfen Holding, 21 августа подало кассационную жалобу на решение по иску к ООО "Харампурнефтегаз" о взыскании 9,8 млрд рублей убытков, говорится в судебной картотеке.

Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 25 декабря 2023 года. Истец указывал, что в связи с распространением COVID-19, невозможностью вывоза техники, продлением срока выполнения работ, а также ошибками в проектной и рабочей документации, некачественными материалами, непоставками и несвоевременными поставками материалов и финансированием проекта он понес убытки. Однако суд пришел к выводу, что материалами дела не подтверждается причинно-следственная связь между действиями (бездействиями) ответчика и возникшими у истца убытками. Апелляция поддержала это решение.

В начале 2020 года "Русфен" заключила контракт с "Харампурнефтегазом" на строительство газопровода от Харампурского месторождения. Стоимость первого участка длиной 90 км до магистрального газопровода "Газпрома" составляла 19,5 млрд рублей ($311 млн). Строительство должно было начаться 1 февраля 2020 года и завершиться через 16 месяцев.

"Харампурнефтегаз" имеет лицензии на Харампурский и Фестивальный нефтегазовые участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы природного газа по классификации АВ1С1 + В2С2 на 1 января 2019 года составляли около 1 трлн кубометров. Предполагалось, что разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд кубометров газа уже в 2020 году, однако запуск месторождения был перенесен сначала на 2021-й, а затем на 2022 год. Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

Освоение планировалось "Роснефтью" совместно с BP, которым в "Харампурнефтегазе" принадлежало 51% и 49% соответственно. Однако в 2022 году иностранный партнер заявил о выходе из актива.