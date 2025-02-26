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Суд отклонил иск турецкой Tekfen к "Харампурнефтегазу" на 10 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 25 февраля, отклонил иск турецкой Tekfen Holding и ее российской "дочки" ООО "Русфен" к ООО "Харампурнефтегаз" о взыскании 9,8 млрд рублей убытков.

"В иске отказать полностью", - говорится на сайте суда.

Подробности слушания пока не опубликованы.

Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 25 декабря 2023 года.

В начале 2020 года "Русфен" заключила контракт с "Харампурнефтегазом" на строительство газопровода от Харампурского месторождения. Стоимость первого участка длиной 90 км до магистрального газопровода "Газпрома" составляла 19,5 млрд рублей ($311 млн). Строительство должно было начаться 1 февраля 2020 года и завершиться через 16 месяцев.

"Харампурнефтегаз" имеет лицензии на Харампурский и Фестивальный нефтегазовые участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы природного газа по классификации АВ1С1 + В2С2 на 1 января 2019 года составляли около 1 трлн кубометров. Предполагалось, что разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд кубометров газа уже в 2020 году, однако запуск месторождения был перенесен сначала на 2021-й, а затем на 2022 год.

Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.

Освоение планировалось "Роснефтью" совместно с BP, которым в "Харампурнефтегазе" принадлежало 51% и 49% соответственно. Однако в 2022 году иностранный партнер заявил о выходе из актива.

Роснефть Tekfen Харампурское месторождение Харампурнефтегаз Русфен
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