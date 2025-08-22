Полугодовая чистая прибыль "Росгосстраха" по МСФО составила 5,4 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль компании "Росгосстрах" за I полугодие 2025 года по МСФО осталась без изменений в годовом исчислении и составила 5,4 млрд рублей, сообщает страховщик.

Показатель приводится с учетом ретроспективного пересчета прошлогодних показателей и обновлений при использовании стандарта МСФО (IFRS) 17 в отчетности за указанный период.

"Переход на стандарт МСФО (IFRS) 17 потребовал от участников рынка серьезной подготовки и большой работы по ретроспективному перерасчету показателей за предыдущие годы. МСФО (IFRS) 17 предполагает кардинальное изменение представления компаниями информации о финансовых показателях в отчетности. "Росгосстрах" сделал это раньше других - уже при подготовке промежуточной консолидированной отчетности за первое полугодие 2025 года, что подтверждено и заключением аудитора по результатам обзорной проверки", приводятся пояснения страховщика в сообщении.

Активы компании за период увеличились до 130,2 млрд рублей по сравнению со 128 млрд рублей на 31 декабря 2024 года. В то же время капитал страховщика увеличился до 71 млрд рублей по сравнению с 65,7 млрд рублей на ту же дату.

Выручка по договорам страхования выросла на 6,8% в I полугодии текущего года по сравнению с I полугодием прошлого года - до 48,9 млрд рублей. За этот период "Росгосстрах" "увеличил свою долю в моторных видах, подтвердил лидерство в страховании жилья, нарастил продажи в сегменте личного страхования (включая страхование от онкологических и других критических заболеваний), укрепил портфель договоров страхования рисков юридических лиц", отмечается в сообщении.

"Переход на новый международный стандарт отчетности - ответственный шаг и для всего страхового рынка, и для Росгосстраха", - прокомментировал гендиректор компании Максим Шепелев.

""Росгосстрах - является публичной компанией и должен раскрывать в том числе и промежуточную отчетность за полугодие", - отметил он. Вместе с тем, компания "стремимся к максимальной открытости во взаимоотношениях с регулятором, акционерами и потенциальными инвесторами, а главное - с нашими клиентами, которых уже больше 7 миллионов. Финансовая отчетность - один из факторов, по которому можно судить о надежности страховщика, его устойчивости и способности выполнять все взятые на себя обязательства".

Чистая прибыль компании "Росгосстрах" в национальных стандартах в I полугодии 2025 года увеличилась на 4% в годовом исчислении, до 5,4 млрд рублей (показатель ретроспективно пересчитан с учетом последних нововведений в бухучете).