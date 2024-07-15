Поиск

"Росгосстрах" удвоил полугодовую чистую прибыль

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" по ОСБУ в I полугодии 2024 года выросла вдвое в годовом исчислении (на 104,5%) и составила 4,5 млрд рублей, сообщила компания.

За период I полугодия текущего года активы компании "Росгосстрах" увеличились на 3,4% к уровню конца 2023 года - со 149,7 млрд рублей до 154,8 млрд рублей. Одновременно собственный капитал компании увеличился на 2,9% - с 58,5 млрд рублей до 60,2 млрд рублей, а страховые резервы - на 3,3% - с 76,7 млрд рублей до 79,2 млрд рублей.

Общий показатель собранных "Росгосстрахом" премий в I полугодии возрос на 12,1% - к уровню I полугодия прошедшего года - до 44,5 млрд рублей.

Наибольший вклад в результат по сборам традиционно внесли страхование имущества физических и юридических лиц - флагманская линия бизнеса "Росгосстраха," а также моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование от несчастных случаев (НС), говорится в сообщении.

Показатель общих выплат по договорам страхования и перестрахования составил 19,5 млрд рублей. По данным ЦБ за I полугодие 2023 года аналогичный показатель ПАО СК "Росгосстрах" составлял примерно 16 млрд рублей, таким образом, прирост показателя в рассматриваемый период соответственно - 21,9%.

"За 6 месяцев с начала года "Росгосстрах" "оперативно выплатил страховые возмещения по массовым стихийным бедствиям сперва из-за весенних паводков по имуществу физических лиц, затем - юрлицам по сельскохозяйственным рискам", - прокомментировал итоги выплат за I полугодие 2024 года гендиректор "Росгосстраха" Максим Шепелев.

В то же время "по моторному страхованию, прежде всего ОСАГО, прошедший зимне-весенний сезон тоже оказался непростым. В результате динамика выплат компании превысила динамику сборов, что тем не менее не оказало негативного влияния на финансовую устойчивость "Росгосстраха", наша прибыль выросла более чем в 2 раза", - продолжил он.

Результаты деятельности компании в I полугодии 2024 года глава "Росгосстраха" считает хорошими и во многом связывает их "с существенным ростом инвестиционного дохода, который компания смогла получить вопреки волатильности на инвестиционном и валютном рынках". Кроме того, "отлично сработали все каналы продаж и линии бизнеса при сохранении своей рентабельности - наши сборы продолжают расти, при этом общехозяйственные и административные расходы остаются на уровне прошлого года, несмотря на инфляционное давление", приводятся в сообщении слова Шепелева.

Результаты компании в I полугодии текущего года отражают также выплату акционерам дивидендов за 2022 год, отмечается в сообщении страховщика.

По решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах", состоявшегося 5 марта 2024 года, компания выплатила дивиденды за 2022 год в размере более 2 млрд рублей - около 30% от чистой прибыли, полученной "Росгосстрахом" по итогам 2022 года. Выплаты получили все владельцы акций общества, входящие в реестр акционеров эмитента по состоянию на 18 марта 2024 года. Большая часть предназначалась банку "Открытие", также дивиденды получили несколько тысяч миноритарных акционеров страховщика.

Ранее, комментируя решение акционеров о выплате дивидендов за 2022 год, генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Шепелев пояснил, что "на годовом собрании акционеров в июне 2023 года было принято решение чистую прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать. Однако мы закрыли год (2023 - ИФ) лучше прогнозов, поэтому рекомендовали общему собранию акционеров пересмотреть позицию".

Акционеры ПАО СК "Росгосстрах" решили не выплачивать дивиденды за период 2023 года.

Максим Шепелев ОСАГО Росгосстрах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Red Wings предложила увеличить субсидирование летного часа Superjet 100

ВТБ согласовал в правительстве сделку с Почта банком

Apple увеличила выручку в Индии в прошлом фингоду на треть почти до $8 млрд

Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят смену названия на NanduQ

Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят смену названия на NanduQ

Brent подешевела до $84,94 за баррель

Brent подешевела до $84,94 за баррель

Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Новак заявил о чувствительной реакции рынка по бензинам Аи-95

Стоимость тонны 95-го бензина на бирже превысила 70 тыс. руб.

Yandex N.V. вышел из капитала российского "Яндекса"

Yandex N.V. вышел из капитала российского "Яндекса"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });