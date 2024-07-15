"Росгосстрах" удвоил полугодовую чистую прибыль

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" по ОСБУ в I полугодии 2024 года выросла вдвое в годовом исчислении (на 104,5%) и составила 4,5 млрд рублей, сообщила компания.

За период I полугодия текущего года активы компании "Росгосстрах" увеличились на 3,4% к уровню конца 2023 года - со 149,7 млрд рублей до 154,8 млрд рублей. Одновременно собственный капитал компании увеличился на 2,9% - с 58,5 млрд рублей до 60,2 млрд рублей, а страховые резервы - на 3,3% - с 76,7 млрд рублей до 79,2 млрд рублей.

Общий показатель собранных "Росгосстрахом" премий в I полугодии возрос на 12,1% - к уровню I полугодия прошедшего года - до 44,5 млрд рублей.

Наибольший вклад в результат по сборам традиционно внесли страхование имущества физических и юридических лиц - флагманская линия бизнеса "Росгосстраха," а также моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование от несчастных случаев (НС), говорится в сообщении.

Показатель общих выплат по договорам страхования и перестрахования составил 19,5 млрд рублей. По данным ЦБ за I полугодие 2023 года аналогичный показатель ПАО СК "Росгосстрах" составлял примерно 16 млрд рублей, таким образом, прирост показателя в рассматриваемый период соответственно - 21,9%.

"За 6 месяцев с начала года "Росгосстрах" "оперативно выплатил страховые возмещения по массовым стихийным бедствиям сперва из-за весенних паводков по имуществу физических лиц, затем - юрлицам по сельскохозяйственным рискам", - прокомментировал итоги выплат за I полугодие 2024 года гендиректор "Росгосстраха" Максим Шепелев.

В то же время "по моторному страхованию, прежде всего ОСАГО, прошедший зимне-весенний сезон тоже оказался непростым. В результате динамика выплат компании превысила динамику сборов, что тем не менее не оказало негативного влияния на финансовую устойчивость "Росгосстраха", наша прибыль выросла более чем в 2 раза", - продолжил он.

Результаты деятельности компании в I полугодии 2024 года глава "Росгосстраха" считает хорошими и во многом связывает их "с существенным ростом инвестиционного дохода, который компания смогла получить вопреки волатильности на инвестиционном и валютном рынках". Кроме того, "отлично сработали все каналы продаж и линии бизнеса при сохранении своей рентабельности - наши сборы продолжают расти, при этом общехозяйственные и административные расходы остаются на уровне прошлого года, несмотря на инфляционное давление", приводятся в сообщении слова Шепелева.

Результаты компании в I полугодии текущего года отражают также выплату акционерам дивидендов за 2022 год, отмечается в сообщении страховщика.

По решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК "Росгосстрах", состоявшегося 5 марта 2024 года, компания выплатила дивиденды за 2022 год в размере более 2 млрд рублей - около 30% от чистой прибыли, полученной "Росгосстрахом" по итогам 2022 года. Выплаты получили все владельцы акций общества, входящие в реестр акционеров эмитента по состоянию на 18 марта 2024 года. Большая часть предназначалась банку "Открытие", также дивиденды получили несколько тысяч миноритарных акционеров страховщика.

Ранее, комментируя решение акционеров о выплате дивидендов за 2022 год, генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Шепелев пояснил, что "на годовом собрании акционеров в июне 2023 года было принято решение чистую прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать. Однако мы закрыли год (2023 - ИФ) лучше прогнозов, поэтому рекомендовали общему собранию акционеров пересмотреть позицию".

Акционеры ПАО СК "Росгосстрах" решили не выплачивать дивиденды за период 2023 года.