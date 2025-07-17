Полугодовая чистая прибыль "Росгосстраха" выросла на 4% до 5 млрд рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль компании "Росгосстрах" в I полугодии 2025 года увеличилась на 4% в годовом исчислении, до 5 млрд рублей, сообщает страховщик (показатель ретроспективно пересчитан с учетом последних нововведений по ОСБУ - ИФ).

Страховые премии, собранные компанией за период, выросли на 8%, до 47,8 млрд рублей. Активы страховщика на конец отчетного периода составили 128,8 млрд рублей, собственный капитал - 69,6 млрд рублей.

Наилучшие результаты по сборам за период "Росгосстрах" "традиционно показал в классическом страховании строений и имущества физических и юридических лиц, моторных, а также в личных видах страхования (включая страхование от критических заболеваний, например, онкологических)", отмечается в сообщении компании.

Полученная "Росгосстрахом" в I полугодии 2025 года прибыль, по словам генерального директора "Росгосстраха" Максима Шепелева, - "следствие грамотной инвестиционной политики", а также "результат синергии агентского, партнерского, корпоративного и цифрового каналов продаж, благодаря которым новые и действующие клиенты компании смогли получить защиту в широком спектре страховых решений".

"Мы тщательно следим за эффективностью операционной деятельности и продолжаем серьезные внутренние преобразования, нацеленные на перестройку процессов, цифровизацию и повышение скорости вывода на рынок продуктов, которые отвечают быстроменяющимся потребностям клиентов", - добавил он.

Общие выплаты "Росгосстраха" по договорам страхования и перестрахования за I полугодие 2025 года превысили 23,7 млрд рублей.

"За период конца весны и начала лета этого года "Росгосстрах" урегулировал массовые убытки по природным бедствиям в Тюмени, Красноярске, Чувашии, Краснодарском крае по упрощенной схеме, собирая необходимые справки самостоятельно. Многие случаи по рискам терактов и падению беспилотников компания рассматривала индивидуально, оперативно осуществляя по ним многомиллионные выплаты, в частности, в Суджанском районе, Тверской, Тульской, Московской и других областях", - приводит подробности проведенных выплат страховщик.

ПАО СК "Росгосстрах" вошло в состав группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов "Открытия" в декабре 2022 года. Банку "Открытие" принадлежало более 99% в капитале "Росгосстраха", миноритарным акционерам - менее 1%. На территории России действует около 1500 представительств страховой компании.

Как сообщалось, акционеры "Росгосстраха" на годовом общем собрании приняли решение не распределять полученную по итогам 2024 года чистую прибыль, дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать. Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" за 2024 год по МСФО увеличилась в 1,7 раза к уровню 2023 года и превысила 8 млрд рублей.

Чистая прибыль СК "Росгосстрах" в первом квартале 2025 года выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 16,4%, до 3,3 млрд рублей (показатель ретроспективно пересчитан с учетом последних нововведений по ОСБУ - ИФ).