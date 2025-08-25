Поиск

"Альфа инвестиции" стала владельцем 100% своего уставного капитала

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ООО "Альфа инвестиции" стало владельцем 100% своего уставного капитала, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Ранее 100% компании принадлежало люксембургской Alfa Capital Investments Holdings, корпоративные права которой по решению суда были приостановлены в июле 2025 года.

Правительство включило "Альфа инвестиции" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) в мае 2025 года. Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

"Альфа инвестициям" принадлежит 99,3% в управляющей компании "Альфа-Капитал", а также 14% в ООО "СТФ КОНСАЛТ".

