"Новошип" в I полугодии получил 8,7 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-июне 2025 года получило 8,7 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 3,98 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в консолидированной отчетности компании.

Выручка снизилась на 32% до 9 млрд рублей, в том числе на основе тайм-чартерного эквивалента - на 41% до 7,5 млрд рублей.

Эксплуатационные расходы пароходства в первом полугодии уменьшились на 14,7% до 4,28 млрд рублей. Прибыль от эксплуатации судов сократилась в 2,4 раза до 3,25 млрд рублей.

Прочие операционные доходы "Новошипа" составили 742,14 млн рублей (снижение на 15%), прочие операционные расходы - 648,3 млн рублей (снижение на 5%).

Расходы в графе "амортизация и обесценение" за отчетный период достигли 10,53 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Операционный убыток пароходства по итогам первого полугодия 2025 года составил 7,589 млрд рублей против 3,468 млрд рублей прибыли годом ранее. Убыток от курсовых разниц равнялся 2,3 млрд рублей, увеличившись в 4 раза.

Краткосрочные обязательства компании снизились с 66,1 млрд рублей на конец декабря 2024 года до 53,347 млрд рублей на конец июня 2025 года. Долгосрочные обязательства возросли с 1,18 млрд рублей до 1,625 млрд рублей.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, говорится на ее сайте.