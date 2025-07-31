"Новошип" сократил полугодовую чистую прибыль по РСБУ на 17,4%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-июне 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 17,4% в годовом измерении, до 229,8 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка снизилась на 13,2% и составила 236,756 млн рублей.

Себестоимость в первом полугодии выросла на 19,7%, до 68 млн рублей. В результате валовая прибыль сократилась на 21,9%, до 168,687 млн рублей, прибыль от продаж - в 3,5 раза, до 19,976 млн рублей.

Вместе с тем, проценты к получению увеличились на 8,3%, до 312,267 млн рублей. Прочие доходы уменьшились в 13,2 раза, до 1,524 млн рублей, прочие расходы - на 29,4%, до 21,705 млн рублей.

Прибыль до налогообложения составила 312 млн рублей (снижение на 10,3%).

Согласно отчетности, дебиторская задолженность компании снизилась с 254,353 млн рублей на 31 декабря 2024 года до 204,253 млн рублей на 30 июня 2025 года, кредиторская - с 6,762 млрд рублей до 885,174 млн рублей.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, говорится на ее сайте.

В 2024 году "Новороссийское морское пароходство" сократило чистую прибыль по РСБУ в 1,93 раза по сравнению с 2023 годом - до 6,34 млрд рублей. Выручка снизилась в 1,9 раза и составила 6,343 млрд рублей.