Власти США предписали остановить строительство ветропарка Orsted стоимостью $4 млрд

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американские власти предписали остановить строительство готового на 80% офшорного ветропарка Revolution Wind датской Orsted A/S, сообщил этот оператор ветроэлектростанций.

"Orsted изучает все варианты скорого разрешения ситуации в диалоге с выдающими разрешения органами власти и, возможно, путем судебных разбирательств с целью возобновить работы как можно скорее", - отметила компания.

Кроме того, она оценивает возможные финансовые последствия остановки строительства.

По оценкам Jefferies International, стоимость проекта Revolution Wind достигает $4 млрд.

Ранее в 2025 году администрация президента США Дональда Трампа предписала остановить строительство офшорного ветропарка Empire Wind норвежской Equinor, однако позднее отменила это решение, согласовав с губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хокул возможность строительства в штате новых газопроводов.

Orsted наверняка будет рассчитывать на нечто похожее, сообщает Bloomberg. Трамп уже не раз принимал меры против развития отрасли офшорных ветропарков, приостанавливая действие договоров аренды участков под такие объекты и разрешений на их строительство, а также отменяя налоговые льготы на реализацию соответствующих проектов.

Две недели назад Orsted сообщила о намерении привлечь дополнительный капитал в размере 60 млрд датских крон ($9,4 млрд) на финансирование проекта ветропарка Sunrise Wind у побережья Нью-Йорка. Компания планировала дать действующим акционерам преимущественные права для участия в размещении ее акций - крупнейшем в европейском энергетическом секторе более чем за десять лет.

Однако неопределенность вокруг будущего Revolution Wind может снизить интерес инвесторов к такой сделке или означать, что правительству Дании - крупнейшему акционеру Orsted - придется нарастить долю в ней, отмечает агентство.

"Размер планируемого выпуска прав был определен таким образом, чтобы Orsted смогла удовлетворить потребность в укреплении структуры капитала для реализации своего бизнес-плана даже с учетом последствий этой неопределенности для портфеля офшорных ветропарков Orsted", - заявила компания в понедельник.

Акции Orsted теряют в цене 16,3% на торгах в понедельник - сильнее всех в составе общеевропейского индекса Stoxx Europe 600. В ходе сессии их котировки обновили исторический минимум.