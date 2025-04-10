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Equinor объединяет ВИЭ-активы с газовой генерацией и системами хранения энергии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor создает новое подразделение, объединяя ВИЭ-активы с газовыми электростанциями и операциями в сфере хранения энергии.

"Спрос на энергоресурсы продолжает расти в условиях электрификации общества и промышленности, а также развития искусственного интеллекта и дата-центров", - говорится в сообщении компании.

"Equinor объединяет эти активы в новое направление бизнеса, чтобы укрепить конкурентоспособность и подготовиться к дальнейшему росту рынка электроэнергии", - отмечают в компании.

Equinor построила крупный бизнес в сфере ВИЭ за последние два десятилетия, компания владеет активами в сфере ветроэнергетики и солнечной энергетики. Сейчас она реализует проекты по строительству морских ветроэлектростанций в Великобритании, США и Польше, а также увеличивает число наземных ВИЭ-объектов.

Equinor США Великобритания Польша Норвегия
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