"Газпром" подписал с правительством Монголии меморандум о сотрудничестве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" подписал с правительством Монголии меморандум о сотрудничестве, нацеленный на развитие партнерства в области газа и нефти, сообщил концерн.

Документ был подписан в ходе рабочего визита делегации ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Монголию.

В Улан-Баторе Миллер провел рабочие встречи с президентом Монголии и премьер-министром страны. "На встречах были рассмотрены перспективы взаимодействия в газовой сфере", - уточняет концерн.

Ранее сообщалось, что монгольская сторона завершает экологическую оценку газопровода "Союз Восток" из России в Китай, которой станет продолжением "Силы Сибири 2". Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири. Сроки реализации проекта зависят от заключения контракта между "Газпромом" и китайской CNPC, переговоры по которому еще продолжаются.

Потребление природного газа в Монголии, через которую планируется проложить транзитный газопровод из России в Китай, к 2040 году может составить 5,6 млрд куб. м в год, оценивают ученые Института систем энергетики им.Л.А.Мелентьева Сибирского отделения РАН.

