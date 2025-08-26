Поиск

Молдавия увеличила закупку газа на отопительный сезон до 80% от потребности

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom закупила на предстоящий отопительный сезон 620 млн кубометров газа, что составляет около 80% потребностей правобережной Молдавии, сообщил министр энергетики страны Дорин Джунгиету телеканалу Moldova 1.

"По обновленным данным Energocom, закупки газа осуществляются на уровне 80%. Закуплено около 620 млн кубометров газа, необходимых для отопительного сезона 2025-2026 годов", - сказал Джунгиету.

Неделю назад министр сообщал о закупке 500 млн кубометров газа.

Он напомнил, что с 1 сентября Energocom станет основным поставщиком газа для конечных потребителей Молдавии вместо АО "Молдовагаз". ""Молдовагаз" продолжает заниматься распределительной деятельностью, принимает газ от оператора по передаче и доставляет его поставщику газа. В то же время АО "Молдовагаз" на определенный период (до 1 апреля 2026 года - ИФ) определено субъектом, который будет поставлять газ на левый берег Днестра, где, согласно законодательству Республики Молдова, действуют нелицензированные операторы", - отметил Джунгиету.

Говоря об энергетической безопасности, министр подчеркнул, что уязвимость Молдавии в плане газоснабжения была устранена с вводом в эксплуатацию транспортно-импортного газопровода Яссы-Унгены.

В начале августа совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии утвердил решение об отзыве лицензии "Молдовагаза" на поставку газа на правобережную Молдавию. Эти полномочия с 1 сентября переданы госкомпании Energocom. Власти Молдавии ранее сообщили о привлечении кредита ЕБРР на 400 млн евро для закупки газа госкомпанией.

На прошлой неделе ANRE назначило АО "Молдовагаз" поставщиком природного газа в Приднестровье на период с 1 сентября 2025 года по 31 марта 2026 года. ANRE в своем сообщении подчеркнуло, что решение о предоставлении лишенному лицензии "Молдовагазу" полномочий на поставку газа в Приднестровье "носит временный и переходный характер".

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке, поставки газа осуществлял "Молдовагаз". При этом до 1 января 2025 года "Молдовагаз" напрямую поставлял российский газ в Приднестровье.

Energocom ANRE Молдавия Молдовагаз Приднестровье Дорин Джунгиету
