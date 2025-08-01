"Молдовагаз" будет лишен лицензии на поставку газа в Молдавию 4 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии 4 августа формализует решение об отзыве лицензии на поставку природного газа у АО "Молдовагаз" ("Газпром" контролирует более 60% акций), сообщило ANRE.

"По истечении крайнего срока 31.07.2025, предоставленного АО "Молдовагаз" для выполнения требований по функциональному, директивному и юридическому разделению от других видов деятельности в секторе, Национальное агентство по регулированию в энергетике отмечает, что оператор не уведомил агентство о выполнении вышеуказанных условий, - говорится в заявлении. - Начиная с 01.08.2025, ANRE вправе отозвать лицензию (...) от 06.11.2018, выданную АО "Молдовагаз", на деятельность по поставке природного газа".

4 августа ANRE проведет заседание совета директоров, на котором будут представлены на утверждение отзыв лицензии АО "Молдовагаз" и отмена обязательств компании по оказанию публичных услуг.

ANRE напомнило, что госкомпания Energocom определена поставщиком газа конечным потребителям вместо АО "Молдовагаз".

В связи с этим на заседании 4 августа ANRE должно установить срок до 1 сентября 2025 года по операционному процессу передачи полномочий новому поставщику, который будет выполнять обязательства по предоставлению государственных услуг.

Ранее сообщалось, что по решению ANRE Energocom с 1 августа начнет поставлять газ в Молдавию вместо "дочки" "Газпрома" - АО "Молдовагаз".

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в начале недели подтвердил соответствующее решение властей страны, которое связано с обязательствами Кишинева по внедрению третьего энергопакета ЕС, который исключает монополию на поставку, транспортировку и распределение энергоресурсов.

И.о. председателя правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан 30 июля отмечал, что выручка Молдовагаза после лишения компании лицензии на поставку природного газа конечным потребителям Молдавии упадет более чем в 10 раз. По его словам, в будущем компания продолжит свою деятельность как поставщик сервиса по распределению газа, который закупит Energocom. При этом он не исключил, что в течение августа "Молдовагаз" продолжит выполнять функции поставщика газа.

Чебан также рассчитывает, что "Молдовагаз" после 1 августа сохранит функцию посредника при поставке газа в Приднестровье.

АО "Молдовагаз" основано в 1999 году и является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. Предприятие предоставляет услуги газоснабжения для 830 тысяч потребителей в стране. В уставном капитале АО 50% плюс 1 акция принадлежат "Газпрому", 35,33% - правительству Молдавии, 13,44% - Приднестровью, 1,23% - миноритарным акционерам (юридическим и физическим лицам). Администрация Приднестровья ранее передала свои акции в управление "Газпрому".

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке.