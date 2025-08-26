Поиск

Доходность долгосрочных госбондов США растет из-за попытки Трампа повлиять на руководство ФРС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Доходность долгосрочных американских государственных облигаций поднимается во вторник на фоне попытки президента США Дональда Трампа уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук.

Доходность 10-летних US Treasuries к 15:36 по Москве увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.), составив 4,287% годовых. Показатель для 30-летних бумаг повысился на 3,5 б.п., до 4,925%. Тем временем доходность двухлетних бондов снижается на 2,6 б.п., до 3,711%.

Трамп сообщил об увольнении Кук в понедельник, опубликовав соответствующее письмо к ней в соцсети Truth Social. Он сослался на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

Между тем Кук отказалась уходить в отставку, заявив, что президент не имеет полномочий увольнять ее.

"Президент Трамп уволил меня якобы "по причине", хотя никакой законной причины не существует, и у него нет полномочий сделать это, - - заявила она. - Я не уйду в отставку. Я продолжу выполнять свои обязанности, чтобы помогать американской экономике, как я это делаю с 2022 года".

Срок службы Кук истекает лишь в 2038 году. Ее уход открыл бы еще одну вакансию в руководстве ЦБ, на которую Трамп мог бы назначить кандидата, разделяющего его мнение о необходимости снизить базовую ставку.

Действия Трампа являются напоминанием о том, что Белый дом "продолжает придерживаться нетипичных подходов и остается непредсказуемым", отметил Эндрю Тайсхерст из Nomura Australia. Рынок обеспокоен тем, что Трамп "наполнит руководство Федрезерва "голубями", добавил аналитик.

