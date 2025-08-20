Поиск

Трамп призвал члена совета управляющих ФРС к отставке из-за обвинений в мошенничестве

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук уйти в отставку на фоне обвинений в мошенничестве с ипотекой, выдвинутых против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

"Кук должна уйти в отставку, немедленно", - написал Трамп в соцсети Truth Social, прикрепив к посту ссылку на статью Bloomberg, в которой говорится о претензиях к ней.

Как сообщает агентство, Пулте, являющийся верным сторонником Трампа, 15 августа направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди, призвав ее провести расследование в отношении Кук в связи с двумя ипотечными кредитами.

В письме, с копией которого ознакомилось агентство, утверждается, что Кук "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование.

В миреТрамп заявил о сокращении списка кандидатов на пост следующего главы ФРСЧитать подробнее

Отставка Кук открыла бы еще одну вакансию в руководстве ФРС, на которую Трамп мог бы назначить своего кандидата, отмечает Bloomberg.

Ранее в этом месяце Адриана Куглер, входившая в совет управляющих Федрезерва с сентября 2023 года, неожиданно покинула свой пост на несколько месяцев раньше срока. Ее срок службы в совете управляющих истекал 31 января 2026 года. Трамп заявил, что выдвинет на освободившееся место Стивена Мирана, возглавляющего совет экономических консультантов Белого дома.

Трамп постоянно критикует ФРС, требуя резкого смягчения денежно-кредитной политики. Американский ЦБ удерживает базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% с декабря прошлого года.

США Дональд Трамп ФРС Лиза Кук
